大马边境管制及保护机构（AKPS）总监苏海利调回警队，任职于全国警察总长卡立依斯迈的办公室。

《自由今日大马》报道，根据一份通告，苏海利目前在总警长办公室的战略规划与国际事务秘书处任职，官阶为警监，与他之前担任的官阶相同。

这份由卡立签署的通告指出，调职于11月24日生效。

被控蓄意致伤两警员

苏海利涉嫌于今年9月28日在吉隆坡国际机场第一航站楼（KLIA 1）5楼J柜台附近，粗暴对待并蓄意致伤两名警员，随后引发刑事提控、民事诉讼及职务调整。

10月21日，他在雪邦推事庭面对两项蓄意伤人控罪时，均否认有罪并要求审讯。法庭批准他以3000令吉及一名担保人保外候审，并谕令他出席每一场庭讯。

在他被提控后，内政部长赛夫丁表示，内政部决定结束苏海利借调至AKPS的安排。

然而，11月2日，苏海利在休假一周后，主持AKPS指挥官会议，被发现恢复履行AKPS总监职务。

11月14日，卡立依斯迈表示，他尚未接获任何有关苏海利调回警队的指示。他指出，苏海利是根据国家元首的委任，以两年合约担任AKPS总监。

苏海利曾担任武吉阿曼刑事调查局总监，并于去年7月1日借调至AKPS，出任该局总监。



