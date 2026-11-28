人力资源部长拉玛南讽刺《当今大马》后，同心党共同领袖拉菲兹提醒公正党领袖，不要忘记公正党源自1998年的烈火莫熄运动。

拉菲兹表示，多年来，《当今大马》持续报道公正党及希盟的新闻，揭露丑闻，并要求当局为自身行为作出交代，尤其是在前首相纳吉执政期间。

拉菲兹在最新一期的播客节目“拷问部长”中，针对拉玛南日前在一场记者会上与《当今大马》记者发生口角一事时说，“令人难过。”

当时，拉玛南拒绝回答问题，并将《当今大马》形容为“小报”和“部落格”。

有关事件的视频显示，该名记者要求拉玛南针对一项向联合国提出的正式投诉作出回应，投诉内容涉及其部门职权范围内的事务。

拉玛南则质疑该投诉信的真实性，并强调自己只会回应有事实依据的事项，同时暗示有关投诉可能是捏造的。

促法米回应此事

拉菲兹进一步评论时说，他一听就认出了该名记者的声音。

他也回顾《当今大马》记者在纳吉执政期间，即使面对被逮捕的风险、警方突击搜查新闻网站，以及网站可能遭禁的威胁，仍勇于提出尖锐问题。

“当公正党副主席辱骂《当今大马》，称它是小报时，这根本就是忘恩负义、忘了自己的根源，对吧？”

拉菲兹也向通讯部长法米提出挑战，要求后者针对这起事件作出回应，因为记者的福利也属于其部门的职权范围。

拉菲兹指出，考虑到《当今大马》是在1999年创立，而当时正值1998年烈火莫熄运动爆发后，新闻报道受到限制，这起事件尤其令人痛心。

“如果要说有什么的话，《当今大马》的发展历程与烈火莫熄运动密不可分。”



