教育总监莫哈末阿占透露，政府将从2029年起强制六岁儿童入读小学一年级。

他说明，为确保顺利落实这项倡议，政府自今年起展开准备工作；六岁儿童在2027年及2028年仍可选择是否入读小一。

他表示，在基础设施方面，教育部采用模块化方式增建课室，以便在更短时间内提供学习空间，同时充分利用现有课室及学前教育班的课室和设施。

“新课程也已根据六岁儿童的发展水平进行调整，同时加强教师培训，以确保教师具备适当的教学技能，能教导这年龄层的学生。”

莫哈末阿占指出，申请2027学年入学的六岁儿童迄今共7万3498人，七岁儿童则有41万8151人；六岁入读申请最多的州属，分别是雪兰莪、吉隆坡及柔佛。

他解释，在儿童较年幼时推行正规教育并非新事物，因为此事相关讨论早自2017年便开始，各个机构参与其中，同时也研究国际报告。

他说，当时考量了多个因素，包括国家经济状况、基础设施的准备程度，以及政治意愿。

他说，这项倡议不仅是教育部的规划，更是一项需要政府及全国全面参与的国家使命。

他表示，在各个部门的支持及首相安华的领导下，教育部得以协调重要事项，包括增建课室，为未来强制推行学前教育做好准备。

他说，这项改变是国家教育体系为应对未来挑战，包括人口结构变化、人口老龄化、气候变化，以及日益影响儿童学习的科技发展，所做的一部分准备。

他提到，教育部也进行各项模拟，以确保符合落实此倡议的所有条件，包括修订《1996年教育法令》。

“根据我们的模拟，包括修订法令程序及准备所有设备，我们理应已准备好，在2029年强制六岁儿童入学一年级。”