霹雳拱桥山释迦圣法岩寺原定于上周日举行的年度袈裟节宗教仪式，因通往该地区的主要入口遭关闭而无法举行。

寺庙代表叶成义（Yap Seong Yee，音译）接受《当今大马》访问时表示，入口关闭，导致一批前来参与仪式的佛教信徒无法进入寺庙范围。

他说，信徒从下午1点左右开始陆续抵达寺庙通道，但被迫在大门外等候超过4小时，最终因天气炎热而返回家中。

他指，由于路肩没有足够的停车空间，前来参与仪式的佛教信徒车辆也沿着通往寺庙的道路排起长长车龙，等待进入寺庙范围。

他声称，自上周六以来，他们面对各种阻碍，包括佛教信徒想要送熟食给僧侣时，也受到阻拦。

他也爱火，水泥制造商APMC的辅助警察人员在阻止他们进入寺庙范围时，采取了激烈的行动。

仪式如期举行

另一方面，寺庙住持班特（Bhante Kusala）受询时表示，尽管大多数佛教信徒无法进入寺庙范围，袈裟节仪式仍然如期举行。

他说，仪式是在两名提前一天抵达寺庙、协助清理寺庙范围以作准备的信徒帮助下进行。

不过，他遗憾袈裟节仪式原本应该有所有到场佛教信徒的参与及祝福。

“这项仪式需要信徒给予祝福。因此，信徒必须参与这项仪式。”

APMC为封锁入口辩护

袈裟节是上座部佛教传统中最重要的年度宗教仪式之一。雨季安居结束后，信徒会聚集起来，向僧侣供奉袈裟及其他生活必需品。

此前，水泥制造商APMC为封锁佛寺正门入口的行为辩护，声称此举旨在阻挠建材与重型机械进入，以防止违规加建结构。

APMC为杨忠礼水泥公司旗下子公司。

APMC补充，封锁行动并未完全切断该区域的出入通道，现场仍有两条行人小径可供通行。

“我们的目标明确，即阻挠进一步施工以维持现状。”

APMC声称，现场持续施工与扩建，恐进一步破坏当地自然环境，且与寺方主张的保护拱桥山的立场相悖。

《当今大马》联系APMC时，该公司要求媒体参考其于10月16日发布的上述文告。

今年9月初，释迦圣法岩寺僧侣向首相兼当地国会议员安华求助，请托协助保护这座百年古刹免遭拆除。

释迦圣法岩寺依拱桥山石灰岩洞而建，位于怡保以北的近打谷国家地质公园范围，当地因采石作业多年来争议不断，佛寺亦卷入其中。

据报，水泥制造商APMC于2023年9月在法庭胜诉，有权驱逐佛寺并收走土地。

一众遗迹与生态保护组织反对拆迁，强调佛寺不仅有着深厚文化价值，拱桥山本身亦拥有独特生态系统，栖息着多种特有且极度濒危的植物物种。



