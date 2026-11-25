马来西亚航空集团（MAG）宣布有意向美国波音公司购入10架波音787梦想客机，另有权追加购买6架，目录总价为93亿美元。

马航集团主席兼执行长纳沙鲁丁在记者会上说，上述采购旨在取代目前所用的空中巴士A350-900客机，而首架波音787客机预计会在2032年交付。

“我们目前拥有7架空中巴士A350-900客机，到了2032年波音787客机交付时，这些A350-900客机的机龄将达到约13至15年。”

他说，新客机的燃油效率预计比上一代机型提高25%，有助于航空公司更有效管理及控制营运成本。

他说，目前现有新客机的燃油效率已提高约12%至14%，而凭借新客机及其提供的产品，集团也有望进一步提高收益。

盼重整航空竞争力

首相安华出席了马航集团远程航班宽体客机采购文件交换仪式。

他表示，若马航（MAS）与马航集团继续展现坚韧实力，并在面对全球不确定因素时保持稳固地位，两者有望再次跻身航空业主要参与者之列。

他说，政府通过国库控股，持续致力确保马航及马航集团取得成功，并形容两者的成长对航空业及国家至关重要。

他说，燃油价格上涨无疑是航空公司及国家所关注的问题，而他已尽所能，确保人民享有全球最低水平之一的RON95汽油价格，但无法为航空公司做到同样的事。

尽管如此，他相信只要马航与马航集团继续有效管理营运、吸引投资及强化产业，终究将有能力创造新的增长机会。

他说，波音公司的出席，不仅反映该公司对马航集团的信心，也体现双方长期合作关系的稳固。

他指出，凭借大马劳动力的实力，加上国际合作伙伴的信任，大马在全球航空航天生态系统中的地位日益重要。

他说，本地企业及劳动力也为全球航空业、供应链及其他高附加值工业领域作出重大贡献。

他说，国家正面对复杂多变的局势，因此，政府与工业界必须迅速行动，预判并应对经济环境变化、供应链波动及日益激烈的市场竞争所带来的挑战。