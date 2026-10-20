国会报道

财政部指出，联邦政府未与廉价航空公司亚航（AirAsia）签署任何财务援助的协议，或作出任何相关承诺。

随着航空燃油价格飙升，亚航日前据称正寻求从国际债务市场筹集10亿令吉，并申请总额7亿令吉的本地信贷额度。

尽管有报道称，财政部已聘请顾问评估亚航的财务状况，亚航联合创办人兼顾问东尼费南德斯（Tony Fernandes）此前却否认向政府求助，但他承认，若政府主动献议援助，拒绝则是“愚蠢”的做法。

财政部昨天在国会书面答复中，并未直接证实亚航是否曾向政府寻求援助，以应对财务困境。

称会根据各种因素考量

不过，该部门指出，无论哪个领域的公司向政府申请援助，政府都会根据国家与公共利益、政府财政的可持续性，以及保障公帑等原则，依照现行法律和程序进行考量。

“目前，政府尚未达成任何协议或作出任何承诺，以任何形式向亚航提供财务援助，包括担保、贷款或注入公共资金。”

“为了避免影响市场，以及相关公司的员工、客户和其他利益相关者的利益，政府不会针对媒体报道的任何猜测或数据发表评论。”

有关书面答复是回应马华亚依淡国会议员兼前交通部长魏家祥的提问。魏家祥询问政府是否考虑通过担保、贷款或注入公共资金的方式，向亚航提供援助。

占国内乘客人次近60%

财政部在答复中补充，政府已注意到有关亚航的各项问题，包括该公司近期季度财务业绩所显示的亏损。

“亚航将这些亏损主要归因于中东冲突局势发展，导致航空燃油价格大幅上涨。”

“作为监督工作的一部分，政府定期与航空业者交流，并征询业界、技术专家及其他相关方的意见。这项做法也适用于其他受中东危机影响的经济领域。”

财政部强调，亚航在马来西亚航空业中扮演重要角色。2025年，在大马机场控股公司（MAHB）营运的机场录得的1亿450万名乘客人次中，约41%乘搭亚航；该公司也占国内乘客人次近60%。

沙巴和砂拉越的航空交通联系也高度依赖亚航航班。2025年，亚航分别承载两州62%及70%的乘客人次。

在西马，亚航乘客占比较高的州属包括柔佛（70%）、登嘉楼（56%）、吉打（浮罗交怡56%，亚罗士打49%）及吉兰丹（46%）。

至于吉隆坡第二国际机场（KLIA2），亚航在2025年承载了该机场四分之三的乘客人次。

陆兆福否认交部见亚航

《路透社》此前报道，费南德斯曾与交通部及财政部官员会面，讨论航空相关事务，但10月12日，交通部长陆兆福否认近期曾与亚航举行会议，也没有达成任何协议。

《路透社》在同一篇报道中引述消息称，东尼在与财政部会面期间，曾触及政府担保亚航筹资事宜，条件是亚航须接受若干未公开的附带条款。

上个月，《路透社》的另一篇报道引述消息人士称，联邦政府曾询问马航（MAS）及峇迪航空（Batik Air），了解两家公司是否有能力承接亚航在国内市场的份额。

不过，费南德斯随后将这项报道斥为“荒谬”，否认政府正考虑针对亚航国内业务制定应急方案。