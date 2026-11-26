首相兼财政部长安华希望Farm Fresh公司能作为成功典范，推动具潜力的企业成长，确保国家食品业永续发展。

Farm Fresh成立初期曾获国库控股注资扶持。

《马新社》报道，他说，政府先在起步阶段扶持高潜力企业，待其业务成熟并站稳脚跟后，再转向扶植其他新企业，这种模式值得借鉴，有助加强国家粮食保障。

“我们为Farm Fresh感到自豪，因为它不仅扎根本地，更把业务拓展至好几个国家。”

“我们在食品生产上也取得成功，能够迅速稳定价格，并通过出口及海外投资创造收益。”

他昨晚在大马广播电视台（RTM）播出的《国家对话》节目中，回应Farm Fresh集团总营运长阿兹米再纳的提问，说明在全球局势动荡、生产成本高涨之际，政府如何兼顾消费者福祉与食品生产商的营运能力。

全球政治动荡带来压力

安华说，全球地缘政治动荡不安，包括伊朗、以色列及美国的冲突，以及俄乌战争，令国内食品业及农业承受巨大压力。

他说，上述局势导致海运成本飙升高达10倍，也推高经由霍尔木兹海峡等战略航道运输的进口原料成本，包括磷酸盐。

“亚洲所有国家，甚至是欧洲国家，如今都因物价上涨而面对政治及社会紧张局面。这固然源于各国的财政政策，也受进口商品涨价所累。”

他说，相关机构需更积极解决农业、养殖业及渔业长期存在的弱点，包括通过农业银行等机构提供初期融资，以兼顾消费者福祉与生产商的生存空间。

他说，当局也需确保肥料等农业原料供应充足，以提高产量，并改善行销基础设施。

首相也强调，当局拨出大笔资金的同时，必须严格把关治理，杜绝纰漏及索取佣金的歪风。

“不能忽视治理，因为资金流失过于严重。当贪腐问题根深蒂固且积重难返时，一旦采取行动，就会引起强烈反弹及广泛不满，因为他们早习惯（收取）佣金。”



