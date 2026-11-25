首相安华呼吁公众在看待宗教及政治人物发表的言论时，采取更具批判性态度，不要盲目接受任何人的言论。

“只要意见稍有不同，他们就立即被贴上‘达加尔’（Dajjal）的标签，没有人敢纠正他们。”

尽管安华没有指明任何特定人士，但伊党主席哈迪阿旺此前曾因将政府与在野党国会议员签署的信任与供应协议（CSA），比作末日来临前的“达加尔”手段，而引起反弹。

“达加尔”是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，类似于基督教版的反基督者，形象极其恶劣。

安华今晚登上国营电视台节目《国家对话》（Dialog Negara），回应多项经济与治理课题，涵盖官联公司问责、海外电商平台竞争、国人如何共享人工智能创造的财富。

缺乏辩论及深化知识

此外，安华说，目前的情况缺乏辩论及深化知识，损害了伊斯兰教在社会中的地位。

“当‘伊斯兰’这个标签被使用时，人们就不敢批评……我不是说这是任何人的错，但我们不应该把（言论）当作是某位宗师（mahaguru）和最高精神导师（mursyidul am）所说的话一样全盘接受，这是不对的。”

最高精神导师（Mursyidul am）是伊党的精神领袖，负责领导伊党宗教师协商理事会，并在宗教事务方面指引党的方向。

安华强调，即使是首相发表的言论，也应该运用批判思维。

他指出，除了在野党人物，政府领袖发表的言论也必须有以知识为基础的坚实依据。

他说，伊斯兰教的实践重视好奇心，以及努力更深入了解不同立场的精神，但他声称，目前并未落实这些标准，因为公众已被“某些方面训练成”不加思索地“全盘接受”，而不坚持自己的信念。

“你不需要问为什么，只需要服从，甚至为此牺牲。结束。”

探讨纳入心理健康教育

另一方面，针对心理健康平台PlusVibes创办人兼首席执行员玛迪哈（Madiha Fuad）提出的问题，安华说，教育部正在研究将心理健康教育纳入学校课程的建议。

安华认为，宗教及道德教育应该优先，但心理健康课题的教学方式不应“过于直接”，以免学生因此对相关知识产生抗拒。

安华强调，父母在保护孩子身心健康方面扮演重要角色，同时教师及教育机构也必须尽一分力，提高公众意识，并及早处理心理健康问题，以防止发生更严重的事件。

他说，教师不应只履行教育学生的职责，也应扮演辅导员的角色，因为政府若要在全国每所学校聘请辅导人员，将耗资“数十亿令吉”。

上个月，国盟瓜拉冷岳国会议员阿末尤努斯呼吁政府考虑加强措施，提高教师对心理健康知识的掌握，以应对校园内涉及学生的暴力事件。

针对这项呼吁，卫生部长祖基菲里阿末回应，卫生部与教育部重视通过推广、预防、检测及早期干预，提高学生对心理健康知识的认识。



