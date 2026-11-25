第16届全国大选何时举行备受关注，首相安华透露，第16届全国大选可能在明年国庆日之前或之后举行，但不会超过2028年2月。

安华促请各方保持耐心，并强调大选将配合政府任期，在2028年2月之前举行。

“第16届大选必须在2028年2月前举行，大致如此。所以，请耐心等待……可能在国庆日前，也可能在之后，不会超过上述期限。”

安华今晚登上国营电视台节目《国家对话》（Dialog Negara），回应多项经济与治理课题，涵盖官联公司问责、海外电商平台竞争、国人如何共享人工智能创造的财富。

近来，部分人士敦促解散国会提前举行第16届大选，以争取人民的新委托。

谈及若在第16届大选再次获得委托，他是否会继续领导国家，安华说，大选后的政府组成取决于选举结果，以及人民对各政党的支持。

他说，若获机会继续执政，他希望凭借现有的经验及实力，持续提升大马在区域及国际舞台的地位。

“我们无法确定（政府的）组成，因为我们要看情况，以及各政党获得的支持和委托。但就我而言，我当然希望继续执政，凭借现有的经验及实力，提升大马的地位。”

“我爱这个国家。我对国家的能力有信心。我对年轻人寄予厚望，我希望大马如今能迈向更高峰，成为区域及世界上卓越强盛的国家。”



