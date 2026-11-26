国会报道

教育部将在评估各方面的准备情况后，才决定是否于2029年起强制6岁儿童入读小学一年级，目前有关建议仍处于初步计划阶段。

《新海峡时报》报道，教育部副部长黄家和指出，评估范围将涵盖基础设施准备情况、教师人数、财务能力，以及家长和广大社会的接受程度。

他说，2027学年共有超过7万3000名6岁儿童登记入读一年级，教育部已做好准备接纳他们。

“2028年，我们将继续采取自愿入学方式，让家长自行选择是否让孩子入学。”

“到了2029年，教育部将检视各个层面，再决定是否强制6岁儿童入读一年级。”

“这两年的时间将让教育部评估这项措施的落实情况及成效，同时收集家长的反馈。”

接获家长疑虑

黄家和今日在国会下议院委员会阶段为2027年财案辩论总结时说，教育部决定澄清相关计划，是因为接获家长提出的疑虑及反馈，包括在社交媒体上表达的意见。

在基础设施准备方面，黄家和指出，截至今日，教育部在全国完成增建1040间课室。

其中，639间课室是通过翻新及提升工程完成，另外401间则采用模块化工业化建筑系统（IBS）兴建。

教育部预计，截至12月31日，将额外完成3520间课室，其中2050间通过翻新及提升工程完成，另外1470间则采用模块化工业化建筑系统兴建。

其他措施包括将特殊用途房间改为课室、落实双班制，以及将学生重新分配至附近学校。

在教师人数方面，黄家和说，教育部已通过服务合约（CoS）方式聘请3150名教师，以应付额外的学生人数。

“这些教师预计于12月7日派驻学校，并于12月8日至23日在教师教育学院（IPG）接受培训，为2027学年做好准备。”

回应新聘教师课题

针对希盟亚沙国会议员谢琪清 询问合约教师的准备情况，黄家和回应说，新聘教师将在执教期间，于教师教育学院修读专业教学资格课程。

他说，在取得所需资格后，他们可通过教育服务委员会，获考虑转为正式教师。

另一方面，针对国盟布城国会议员拉兹吉丁询问为何教育部没有落实最初招聘2万名教师的计划，黄家和解释，该数字是根据超过40万名6岁儿童预计入学的人数而制定。

然而，根据实际登记人数，教育部与公共服务局及教育服务委员会商讨后，已将教师招聘需求调整为3150人。

他说，这项招聘活动特别针对没有专业教学资格的大学毕业生，以应付自愿入读一年级的学生人数。



