反贪污委员会不点名回应行动党峇眼国会议员林冠英的批评，严正驳斥调查持有双重标准的指控。

“这个指控毫无根据，也完全不符合反贪会展开每项调查时所秉持的专业、廉正与作业程序原则。”

“反贪会特此说明，本会早于2026年10月7日开档调查涉及某个部门的乡村道路项目（JALB）开销课题。”

反贪会在今早文告指出，截至目前，它向多个相关部门与机构的20名证人录取了口供。

“调查工作仍在进行，反贪会正审视所掌握的一切资料与证词，确保全面彻查本案。”

批评应该基于事实

反贪会进一步表示，它尊重各方发表看法、批评和谏言的权利。

“然而，任何指控或言论都必须基于确凿事实，并以负责任的方式表达，而非纯粹凭空臆测或妄下定论。”

反贪会重申，无论涉案者拥有何种地位、职级或背景，它均依据事实、证据及法律条文执行每项调查。

“反贪会始终致力于以专业、独立、公正及透明的方式履行职责，以捍卫法治原则。”

隆雪华堂地契更新费风波闹得沸沸扬扬之际，反贪会前天到访杨巧双的办公室调查相关课题，更在昨天传召了杨巧双的助理叶依雯录口供。

林冠英昨天发文告批评反贪会，在隆雪华堂地价争议与乡区部超支21亿令吉事件上采取双重标准。

“反贪会是否因为一个部门是由行动党部长领导而立即展开调查，而另一个部门则因为是由巫统部长兼第一副首相领导，就可以拖延调查？”



