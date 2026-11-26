行动党峇眼国会议员林冠英批评反贪会，在隆雪华堂地价争议与乡区部超支21亿令吉事件上采取双重标准。

“反贪会是否因为一个部门是由行动党部长领导而立即展开调查，而另一个部门则因为是由巫统部长兼第一副首相领导，就可以拖延调查？”

林冠英今日发文告表示，杨巧双于11月23日在国会成功解释，将隆雪华堂的土地溢价金从约467万令吉减至1000令吉，并维持99年租赁地契的做法，符合既定的作业方式、治理规范及程序。

“杨巧双也列举了吉隆坡此前获得1000令吉象征性土地溢价金的7个组织，以强调隆雪中华大会堂并未获得特殊待遇。其中包括端姑拜润基金会、部长夫人协会、马来西亚全国妇女组织理事会、马来西亚儿童福利理事会、马来西亚红新月会、隆雪陈氏书院宗亲会以及马来西亚羽毛球总会。显然，这并不存在任何滥权行为。”

林冠英强调，乡区部超支21亿令吉的事件，财政部本身已发表文告，证实超支金额达21亿令吉及有关违规行为。

“然而，反贪会却没有采取任何即时行动。”

“事实上，反贪会最初以没有接获投报为由，指无法展开调查的说辞，也随着金宝国会议员张哲敏于10月6日向反贪会作出投报而被推翻。”

“如果反贪会仅凭国阵或国盟领袖的施压，就可以对杨巧双所领导的部门展开调查，那么为何在财政部本身已证实存在违规行为的情况下，却没有对乡区部采取任何行动？

林冠英提醒，倘若反贪会未能回应外界对其调查工作存在“双重标准”的观感，人民将失去对反贪会能够以专业及独立的方式履行职责的信心。

反贪会传召杨巧双的一名助理，就隆雪华堂地价争议录供。

昨日，3名反贪会官员也曾到访杨巧双的办公室调查此事。

隆雪华堂地价引发争议

政府此前延长隆雪华堂地契99年，土地溢价也从467万令吉降至1000令吉。

随后，巫青团长艾科玛就率先炒作隆雪华堂地契更新费用获削减一事，抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。

联邦直辖区部长杨巧双随后解释，调降地价是考虑到土地用途已从商业转为机构，往后不得开发商业项目。

杨巧双也说，首相肯定会堂深厚的历史底蕴与文化价值，也要求她跟进会堂面对的土地租赁问题，并在处理过程中考量建筑的历史与文化价值。

她指，政府批准有关申请，以让这座历史建筑的保育与未来发展获得更稳定的土地保障。

杨巧双也反击批评者，指摘对方之所以紧咬隆雪华堂地价争议，仅仅是因为此事涉及华团与行动党籍部长。



