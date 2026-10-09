2027财案

首相兼财长安华宣布，从2027年1月1日，乐龄人士照护的服务税税率由8%减至6%。

此外，他今日在国会下议院提呈明年度财案时说，每年最高9万6000令吉护理费可获全额豁免服务税。

其余与乐龄人士、身障群体、原住民及破产人士相关的利好消息如下：

乐龄人士

■政府将制定乐龄人士法案，以解决疏忽照顾问题及强化更全面的照护生态系统。

■为培养更多乐龄照护领域的劳动力，通过人力资源发展机构（HRD Corp）提供4000万令吉，以培训8000人，进而为他们开创在该领域的就业机会。

■在槟城和砂拉越设立两家综合照护专科中心（NICE），以供培训、研究及乐龄照护。

■明年的乐龄援助提高至13亿令吉，以惠及近20万人。

■已满55岁及60岁的公积金局会员可选择i-Emas每月领款，剩余存款继续享有股息。

身障者群体

■身障者的援助总拨款增至15亿令吉，惠及超过30万名身障者。

■卧床身障者和慢性病患者的照护援助金由每月500令吉提高至600令吉。

■符合领取身障者就业津贴资格的收入门槛，从1700令吉提高至2000令吉。

■特殊教育学生津贴由每月150令吉提高至200令吉，惠及15万名特殊学生包括自闭儿。

■特殊教育学生教学奖掖由每月250令吉提高至300令吉，以惠及2万名特殊教育教师。

■将在马六甲和彭亨建造两间儿童自闭症卓越中心（Pusat Permata Kurnia），以作为自闭儿的教育、支持及培训中心。

■在全国乡区开设超过130班的特殊需要幼儿园（Tabika Tunas Istimewa），以让困难家庭的自闭儿取得更有效的早期指导。

■15间社区康复（PDK）中心升级成为专门治疗中心，以惠及2万名注册的唐氏症身障者。

■3000名新身障者照护者获得专门技能，以满足全国身障者照护服务的需求。

原住民

■原住民发展局将获4亿4500万令吉拨款。

■在霹雳近打县，有原住民孩子的住家距离学校较远，由于难以每天来回，所以有辍学的风险，政府同意建造一间特别宿舍，并为他们提供100个名额。

破产人士

■从2027年起，破产的门槛由10万令吉提高至15万令吉。

■第二次机会政策扩大至身障者家中的主要照护者、慢性病患者、乐龄人士、零工工作者及收入不固定者，以加快脱离穷籍程序。

■根据《报穷法令》第33C条文，最早3年自动脱离穷籍的程序将持续强化，以加快满足条件的破产人士脱离穷籍。

延伸阅读：解构2027财政预算案



