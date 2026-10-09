2027财案

首相兼财政部长安华引用古希腊诗人荷马的史诗《奥德赛》典故，形容明年度财案并非征程的终点，而是迈向“伊萨卡”的又一步。

“《奥德赛》讲述特洛伊战争将领兼老兵奥德修斯历经海洋、风暴、诱惑与动荡，却始终没有失去最重要的东西，那就是他对伊萨卡真挚而纯粹的记忆……

“我们可以走过许多道路，取得各种成功与成就……但归根结底，一个民族必须清楚自己的‘伊萨卡’在哪里，想要实现什么理想、坚守什么价值与根基，以及希望留下什么遗产。”

他今日在国会下议院提呈昌明政府的第5份财案时，在总结时强调，政府建设国家不是为了一个财政年度，而是为了整整一代人。

“一代人的责任，不只是享用继承而来的成果，更要拓展能够传承给下一代的事物。”

财政赤字率会持续下降

谈及财政赤字时，他指出，西亚危机导致政府燃油补贴增至400亿令吉，2026年财政赤字率也从原定的3.5%目标上修至3.6%。

“尽管如此，这个比率会持续下降，从2022年的5.5%降至去年的3.7%……2027年的财政赤字将进一步降至3.3%，朝着2028年降至3%的目标迈进。”

他说，随着财政赤字下降及新增债务总额受到控制，联邦政府债务占国内生产总值（GDP）的比率逐步下降，从2025年的65.2%降至2026年的64%，预计2027年进一步降至63.7%。

他说，联邦政府今年的收入预计将高于原定的3431亿令吉目标，达到3636亿令吉；明年收入也预料持续增长，达3808亿令吉。

他形容这是一份延续扩张性的财政政策，充分调动国家整体资源，预算总额从4700亿令吉增至5100亿令吉。

他指出，其中3768亿令吉充作联邦管理的开销，830亿作为联邦发展开销、250亿用于投资官联投资公司、110亿用于公共及私人界投资，还有142亿充作法定机构与财长机构（MKD）属下公司。



