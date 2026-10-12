1987年陆路交通法令（333法令）修正案预计提呈明年首次国会会议，以强制喝酒或吸毒后驾驶肇祸的司机赔偿交通事故受害者。

交通部长陆兆福说，修法旨在整合现有的刑事和民事法律程序，让法庭能够在审理违法司机案件时，一并裁定受害者的赔偿金，而无需受害者另外寻求民事诉讼程序索偿。

他说，根据现有制度，酒驾或毒驾导致肇祸的司机将面对刑事提控，但受害者若要索取赔偿，则必须另外提出民事诉讼，而有关程序可能耗时漫长，且费用高昂。

“问题就在这里，因为部分受害者没有经济能力提出民事诉讼，而且通过民事诉讼取得赔偿，可能需要耗费几年的时间。”

须时准备修法文件

他今日在布城召开记者会说，内阁已在数个月前原则上批准这项政策，目前交通部正与总检察署合作，准备政策文件和修正草案。

“陆路交通组正在准备政策文件和法案。不过，由于涉及多项技术层面的考量，因此仍需要一些时间才能提呈国会。

“我们可能将目标定在明年第一次国会会议提呈。希望能够实现，因为目前相关工作还在进行中。”

首相兼财长安华于上周五呈2027年财政预算案时，宣布政府有关修正案的计划。

安华指出，今年首8月，涉及酒驾或毒驾司机的交通事故已造成28人死亡。

陆兆福强调，这项做法同时符合普世司法原则和伊斯兰教法的“血金”（diyah）原则，即主张在特定案件中向受害者或其家属支付的赔偿金。







