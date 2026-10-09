MediAsas可负担医疗明年出台，续推健保MySalam
2027财案
首相兼财政部长安华宣布，明年1月以可负担价格推出基本医疗计划（Medi Asas） ，医院收费根据疾病诊断及治疗而定，以更好控制及更易估计医疗费用。
他也宣布，160万名大马人在国家健康保险计划（MySalam）受惠，索赔总额达130亿令吉，此计划明年继续推行。
他今日提呈明年度财案时说，卫生领域的拨款总额达477亿令吉，其余相关的利好消息如下：
合约医生及医护人员福利问题：
明年将有超过9000名合约医生获吸纳为正式医生，今后毕业后及完成实习的医生将获聘为正式医生。
4万7000名辅助医护人员（paramedic）和护士的基础岗位津贴（BIPB），从每月100令吉调高至200令吉。
航空医疗服务津贴从30令吉，调高至100令吉。
2027财案
首相兼财政部长安华宣布，明年1月以可负担价格推出基本医疗计划（Medi Asas） ，医院收费根据疾病诊断及治疗而定，以更好控制及更易估计医疗费用。
他也宣布，160万名大马人在国家健康保险计划（MySalam）受惠，索赔总额达130亿令吉，此计划明年继续推行。
他今日提呈明年度财案时说，卫生领域的拨款总额达477亿令吉，其余相关的利好消息如下：
合约医生及医护人员福利问题：
明年将有超过9000名合约医生获吸纳为正式医生，今后毕业后及完成实习的医生将获聘为正式医生。
4万7000名辅助医护人员（paramedic）和护士的基础岗位津贴（BIPB），从每月100令吉调高至200令吉。
航空医疗服务津贴从30令吉，调高至100令吉。
缩短病人获得治疗等候时间：
外包把病人转介至其他医院的拨款增至2亿令吉，合作范围也扩大，涵盖公共医疗领域使用私人医疗设施，包括手术室。
为已退休的政府和私人专科医生提供更具灵活性的兼职服务安排，并延长最长服务期限。
相关服务扩大涵盖新生儿代谢性遗传病筛查 (Expanded Newborn Screening)、产前基因检测（Prenatal Genetic Testing）及复健服务。
通讯及多媒体委员会以10亿令吉投资，继续加快在全国各地医疗设施，推行电子病历系统计划。
应对医疗通胀课题：
55岁以下的雇员公积金局会员，可用安康户头（Akaun Sejahtera）存款支付基本医疗计划保费。
政府将少于75名员工的中小型企业提供首年保费补贴，每名员工200令吉，每家企业最多补贴50名员工，预计多达20万名中小企业员工受惠。
提高私人医疗费用透明度
以“一人一份病历”原则扩大电子病历系统的应用。
明年起，私人医院账单采用统一和透明的收费组别，以便病人了解各项收费，并减少价格扭曲的情况。
开发电子私人医疗设施申请执照网站（e-CKAPS），明年起申请执照事务全面在线办理，放眼办理时间缩短高达65%。
其他
医疗援助基金拨款从4000万令吉，提高至6000万令吉。
通过B40群体健康关怀计划（PeKa B40）发放8000万令吉拨款，为40岁及以上的慈悯援助金受惠者及配偶提供免费健康筛查、医疗器材援助，以及癌症治疗奖掖。
不孕治疗和倡导计划（BuAI）将为2000对伴侣提供可负担的生育治疗，并向4万2000人提供男性健康服务。
免费地中海贫血筛查服务扩大至基因携带者的丈夫及子女，以降低重型地中海贫血婴儿的出生风险。
兴建9间卫生设施，包括柔佛苏丹后阿米娜医院的专科诊所及日间治疗中心、砂拉越古晋的牙科专科中心、霹雳宜力综合卫生中心，以及森美兰仁保综合卫生中心。
所有政府医院和诊所的基础设施将进行维修及修葺工程，包括提升残旧诊所，拨款总额达12亿令吉。
发放超过7亿7000万令吉拨款采购先进及现代化医疗设备，加快诊断及治疗，包括：
提升全国医院的洗肾设施。
为政府医院采购400辆新的救护车，加快应对紧急事故的速度。
理科大学专科医院配有机器人手术技术，为东海岸及半岛北部病人扩大治疗服务。
卫生部属下18所培训学院将获临床模拟器材，以及基础科学实验室，以提升超过2万名学员、医疗人员及辅助医护人员的技能。
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