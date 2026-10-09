2027财案

首相兼财政部长安华宣布，明年1月以可负担价格推出基本医疗计划（Medi Asas） ，医院收费根据疾病诊断及治疗而定，以更好控制及更易估计医疗费用。

他也宣布，160万名大马人在国家健康保险计划（MySalam）受惠，索赔总额达130亿令吉，此计划明年继续推行。

他今日提呈明年度财案时说，卫生领域的拨款总额达477亿令吉，其余相关的利好消息如下：

合约医生及医护人员福利问题：

明年将有超过9000名合约医生获吸纳为正式医生，今后毕业后及完成实习的医生将获聘为正式医生。

4万7000名辅助医护人员（paramedic）和护士的基础岗位津贴（BIPB），从每月100令吉调高至200令吉。

航空医疗服务津贴从30令吉，调高至100令吉。





