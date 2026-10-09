卫生倡议组织欢迎首相安华提呈2027年财案时表明合约医生问题将划上句点，惟警告公共医疗领域仍面对人手短缺问题。

卫生组织提醒，缺乏长期结构性改革，凸显医疗领域现有的职位空缺及专科医生短缺问题。

盖伦中心执行长阿兹鲁今日发文告表示，将现有合约医生转为正式医生，并不会增加医疗专业人员的人数。

“马来西亚需要积极招聘、留住经验丰富的人员、改善工作条件，并从国内及区域范围争取技术娴熟的医疗人才。”

大马医药协会（MMA）主席西瓦纳森（Sivanaesan Letchumanan）则在文告中指出，马来西亚目前仍短缺近1万1000名专科医生。随着非传染性疾病发病率上升，以及人口老龄化带来的需求增加，这项压力只会进一步加剧。

他促请政府扩大专科及亚专科培训，同时积极加强措施，以留住现有的专科医生。

同样地，阿兹鲁也质疑，结束合约医生无法解决医疗领域的职位空缺问题；目前各类医疗职位的空缺总数超过5万个。

盼重燃公共医疗热忱

“合约医生大罢工”（Hartal Doktor Kontrak）则发文告，感谢安华及卫生部长祖基菲里阿末。

文告说，对于这项问题终于结束，他们感到如释重负。

自2016年以来，这个问题一直“困扰”公共医疗体系，而“合约医生大罢工”正是在2021年成立，以反对这项制度。

“由于合约制度规划不善，我们许多同事被迫离开国家医疗体系。”

“这项宣布为医生提供了就业保障，将重新点燃他们继续为国家人民服务的热忱。”

然而，阿兹鲁质疑，究竟有多少人会接受正式医生职位的聘请。

“今年较早时，在5000个见习医生职位中，只有约500名医学毕业生提出申请。”

此外，西瓦纳森呼吁政府加强对基层医疗保健的依赖，例如善用目前“未充分利用”的私人全科医生网络，以加强疾病预防、早期检测及长期疾病管理措施。

“归根结底，衡量2027年财案是否成功，不应仅看所宣布的拨款数额，还必须看病患护理、等候时间、医护人员留任率及医疗服务可及性是否有所改善。”

今日较早前，安华在提呈财案时放话，合约医生问题将划上句点。

安华说，明年将有超过9000名合约医生获吸纳为正式医生，今后毕业后及完成实习的医生将获聘为正式医生。

此外，4万7000名辅助医护人员（paramedic）和护士的基础岗位津贴（BIPB），从每月100令吉调高至200令吉。

航空医疗服务津贴则从30令吉，调高至100令吉。