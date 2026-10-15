投资、贸易及工业部长佐哈里提醒各州政府，不要在未评估自身资源是否充足之前，就急于批准数据中心项目的供水申请。

“有时，州政府一听说要引进数据中心就兴奋起来，什么都答应提供，却没有计算实际上有多少水可供使用。”

佐哈里今日在国会下议院问答环节时指出，供水事务属于州政府管辖范围，而他多次提醒州政府，在向投资者作出承诺之前必须谨慎行事。

“这就是为什么我每次与州政府交谈时，都会告诉他们，批准供水时必须谨慎。”

柔佛和雪兰莪目前是马来西亚数据中心扩展的主要地区。

根据数码部昨日公布的国会书面答复，截至7月，数据中心特别工作组批准27个项目，预计投资总额为2259亿7000万令吉，其中16个位于柔佛、10个位于雪兰莪，另有一个位于森美兰。

水循环再利用技术

佐哈里表示，数据中心如今必须采用水循环再利用技术。

但他说，如果州政府承诺供水，并坚持认为自身有足够能力履行承诺，联邦政府就难以采取什么行动。

“如果州政府表示，向数据中心申请提供其所承诺的供水没有问题，那么我们就无能为力，因为这是州政府作出的承诺。”

佐哈里是回应希盟安邦国会议员罗兹雅时，如此表示。罗兹雅对数据中心迅速扩张可能消耗大量土地、电力及水资源，进而影响其他需求表示担忧。

她说，雪州甚至连住宅发展项目，过去也曾面对无法获得充足供水的问题。

投资总额未完全落实

另外，佐哈里表示，自2021年以来公布的数据中心投资总额达到3857亿令吉，其中1140亿令吉来自国内投资，2710亿令吉来自外国投资。

不过，他强调，这笔投资总额中有很大一部分尚未完全落实。

部分项目仅取得土地或开始进行场地清理工程，另一些项目仍在建设设施。

马来西亚目前有57座数据中心，需要约6230兆瓦电力；另外还有60座获批准或正在开发中的设施，预计还需要额外的1万1172兆瓦电力。

佐哈里说，政府也正采取措施，确保数据中心不会占用预留给工业、家庭及其他经济活动的电力容量。

此外，开发商也预计必须承担项目所产生的额外基础设施成本，包括在有需要时升级输电线路。

能源及水务转型部副部长阿都拉曼近日表示，数据中心的用水量仍是政府关注的问题，尤其是设在水体附近、可能影响其他用水者的设施。

因此他说，政府可能考虑要求数据中心自行管理水源供应，以避免影响消费者的供水。

随后，前国家水务服务委员会（SPAN）主席查尔斯质疑，政府在批准相关项目前是否已充分评估其用水需求。



