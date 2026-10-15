政府认为，现有法律足以对付涉及种族、宗教和王室（3R）课题的违法行为，因此无意另行制定国家团结法令专门处理相关问题，包括社交媒体发展所带来的挑战。

团结部长亚伦阿格今日在国会下议院会议问答环节上表明，现有完善的法律框架足以应对涉及3R课题的违法行为，反之，政府应聚焦加强相关执法机构的执法力度和效率。

“至于社交媒体，通讯及多媒体委员会定期监督并采取适当行动，包括执法措施，以及要求社交媒体平台删除违法内容。”

他是回答砂盟婆罗洲高原国会议员威利莫因有关政府如何加强国家团结法律和政策框架，以应对3R课题，包括是否考虑制定全面的国家团结法令的提问。

亚伦指出，目前可援引的法律包括刑事法典、1948年煽动法令、1998年通讯及多媒体法令，以及1984年印刷机及出版法令。

他说，上述法律的执法工作属于相关部门和机构的权限范围，包括内政部、警队、通讯部和通讯及多媒体委员会。

他指，团结部则着重通过教育、社区干预和调解机制，促进社会和谐，包括设立团结课题监督系统、社区投诉网络，以及处理社会敏感课题的咨询中心。

他也说，国家团结部也拥有117名调解员，协助在社区层面以和平方式解决冲突，并设有社区调解中心，让民众能够提出投诉并获得调解服务。