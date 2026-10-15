国会报道

贸工部长佐哈里说明，为满足数据中心需求而升级输电线路的费用，将纳入投资者的成本。

他解释，数据中心数量增加可能对输电基础设施造成压力，因此需进行升级，以满足电供需求。

佐哈里今日在国会下议院回应公正党安邦国会议员罗兹雅的附加提问，罗兹雅要求政府说明，如何确保数据中心的基础设施，包括电供的额外成本，不会成为其他方面的负担。

佐哈里说，国能将根据投资者申请的电供容量，就所需的升级工程提供建议，这方面的费用将纳入投资者的开支。

“这是我们的策略，以确保现有经济活动不会因数据中心的设立而受到影响。”

他指出，即使实际用电量较低，数据中心营运商也须按所申请的全部电供容量缴费。

“如果他们申请200兆瓦，却只使用100兆瓦，其余100兆瓦仍会收费。如果他们不缴费，我们就不会允许他们营运。”

他说，联邦政府将通过能源委员会、贸工部、财政部，在联邦层级管控数据中心的能源需求，确保工业及家庭用户的现有电供不受影响。

本地元素须占至少30%

水供方面，佐哈里提醒州政府，须审慎批准数据中心的申请，以确保现有水源充足。

“目前，我们已强制规定，必须采用技术回收再利用已使用的水。”

此外，他指出，数据中心特工队（DCTF）规定，每座新建数据中心的本地元素须至少占30%。

他说，此策略将促进大马企业参与数据中心供应链、创造就业机会、提升本地企业在全球市场的竞争力，并减少对进口产品的依赖。

他补充，这包括服务器、系统整合、冷却系统及电力系统。

佐哈里提到，根据国家银行估算，数据中心对国内生产总值的贡献，已从2021年的9亿令吉增至2025年的141亿令吉。

他指出，这项增长显示，数据中心建设和营运、公用事业开支，以及在建设工程中使用本地设备或产品，有助带动更多经济活动。