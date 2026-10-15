副首相法迪拉说，政府正在研究电费新方案，以确保电费更公平并符合明年的实际情况。

他指出，能源委员会受委负责在明年展开深入研究，以鼓励更有效率的使用能源。

“拟推行的方式之一是‘按用电量收费’（user-pay basis），即用电量较大的用户，尤其是数据中心及工业用户，将采用与家庭用户不同的收费率。”

法迪拉也是能源转型及水务转型部长，他今日在下议院部长问答环节回答希盟沙亚南国会议员阿兹里尤索夫的提问时说，这旨在确保电费对用户更公平，尤其是保障家庭用户。

他说，尽管西亚危机导致发电成本大幅上涨，政府仍确保用电量低于600千瓦时的家庭用户不受成本上涨影响，而目前这一门槛已提高至800千瓦时。

“为了鼓励更有效率的使用能源，我们推出各项举措，包括分时电价，让用户在特定时段享有较低电费。“此外，我们也推出其他数项措施，包括为赤贫家庭一家之主提供40令吉电费回扣的计划，2026年的拨款为5500万令吉。”

拨款住家太阳能系统

法迪拉提到，政府为住家太阳能系统（SuRIA Home）计划拨款1亿5000万令吉，供家庭安装太阳能系统，每千瓦交流电容量（kWac）可获600令吉回扣，容量最高5千瓦的系统可获最多3000令吉回扣。

这项计划放眼惠及约4万5000至5万户家庭，尤其是M40群体，以及部分有能力在住家安装太阳能系统的B40群体。

“我们也推出昌明之光（NUR MADANI）计划，为购买四星及五星级节能冷气机和冰箱的民众提供200令吉回扣。”

“我们落实各项措施，但更重要的是，我们正细化明年的新方案，确保电费更能反映用电情况，也就是家庭与工业用户采用不同收费方式，用电量较大的用户也会有不同的处理方式。”

“希望这能让收费更公平，也更切合我们来年将面对的情况。”