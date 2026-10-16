同心党领袖黄基全警告，隐瞒前首相纳吉居家服刑细节，将进一步削弱公众对司法体制的信心。

黄基全认为，身为纳税人，国民有权了解纳吉居家服刑期间，公帑将如何用于检控其动向，包括其居家服刑期间，是否会享有特权。

“公众是一马公司丑闻受害者，因此我们有权知道纳吉是否会在多名仆役服侍下过着奢华的生活，以及他是否拥有不受限制的探视权。”

“当局应当完全透明，公布细节并向媒体发布。这并非需要仅限国会监督的官方机密事务。”

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

前天，纳吉辩护律师沙菲宜表明，其当事人已收到居家服刑的标准作业程序，惟获监狱局指示不得对外公开，理由是避免媒体与公众臆测。

“依规行事何须害怕透明？”

与此同时，行动党甲洞国会议员林立迎抨击监狱局决定，强调公众有权知晓居家服刑如何实施。

他警告，隐瞒细节只会加剧公众对纳吉居家服刑期间所受限制与特权的揣测。

“谁获准探视他？他能否使用电话、网路、社媒？看电视、娱乐活动以及会客自由又是如何？他是否需要佩戴电子监控设备，还是受闭路电视全天候监控？”

林立迎表示，本案攸关公共利益，可能为未来的居家服刑安排树立先例。

他补充，公众有权了解监狱外的监禁刑罚如何执行。

他要求监狱局，在保障敏感安全信息的前提下，公开基本条件。

“居家服刑并非在豪华洋房休假。倘若一切依规行事，何必害怕让公众知晓？”