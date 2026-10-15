行动党日落洞国会议员雷尔呼吁，监狱局必须公开前首相纳吉居家服刑的条款与条件。

雷尔接受《当今大马》访问时说，当局不能让民众继续猜测纳吉获准或不获准做些什么。

“监狱当局必须非常清楚地列明居家服刑的条款与条件。”

“你也很清楚，这件事引起很多讨论。我们谈的是他获准享有居家服刑特权。人民需要知道，哪些事情可以做，哪些事情不能做？”

雷尔是回应纳吉代表律师沙菲宜的言论时，如此表示。沙菲宜昨日证实，纳吉收到监狱局有关居家服刑的标准作业程序。

沙菲宜说，监狱局告知纳吉，不得向公众及媒体透露详情；此外，纳吉将在他位于大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的住家居家服刑，并与家人同住。

促监狱局勿缄默

雷尔表示，尽管纳吉可以遵守指示，但这不应妨碍监狱局解释这项安排。

“纳吉当然可以保持沉默，但监狱当局必须作出解释。”

“否则，现在的问题就是：他可以做什么，不能做什么？因此，监狱当局必须作出解释。”这名民主行动党国会议员说。”

雷尔强调，公众有权获得更清楚的说明。

“人民需要知道。否则，这件事在民间引起相当大的争议，大家都在问，他在居家软禁期间可以做什么？”

“有人说不能打电话，有人说他可能不能与家人同住，也有人说他会被限制在一个封闭的空间内。因此，监狱当局必须出面解释。”

“监狱当局不能再保持沉默了。”

法律依据是什么

另一方面，诚信党副主席玛夫兹质疑，当局将依据哪一项现有法律或条例来落实纳吉的居家服刑安排，而居家服刑拟议法案尚未生效。

玛夫兹今日发文告说，内政部和监狱局必须明确指出，哪一项条文或授权允许正在服刑的定罪囚犯获安排居家服刑。

他强调，尊重国家元首特赦权，但这并不意味着公众不能质疑落特赦所依据的法律基础及所采用的程序。

“人民有权获取资讯，并了解真实的法律立场。”

玛夫兹将未先解释法律依据便着手落实有关安排，比作“没有图纸就盖房子”，直到有人提出质疑后才寻找图纸。

“法治不只是我们口头宣扬的原则，更是必须遵守的原则。”

玛夫兹表明，自己曾是加影监狱的囚犯，并列出他当年的囚犯编号。

这可追溯至2000年。当时，身为伊青团长及时任波各先那国会议员的玛夫兹，与另外两名伊党活动人士因参与一场未经批准、抗议一支三年前到访马来西亚的以色列板球队的示威活动，被判入狱一个月。

三人选择服刑，而不是缴付吉隆坡地庭判处的1500令吉罚款。玛夫兹于2000年12月8日凌晨从加影监狱获释。



