内政部长赛夫丁纳苏丁透露，监狱局制定居家服刑相关条规已进入最后阶段，以便前首相纳吉在满足有条件特赦的条件，能以居家服刑方式完成剩余刑期。

他指出，监狱局正根据特赦局秘书处发出的信函授权，着手制定有关条规。

“监狱局目前正处于草拟有关条例的最后阶段，马来西亚过去从未推行过居家服刑制度，但如今突然有了这项安排……”

“特赦局秘书处致函监狱局时提到，监狱局可以制定任何必要条件。”

“因此，我们（监狱局）的任务就是制定一套条规，而这项工作目前正在进行中。”

他今日在丁能垦殖区，主持国家反毒机构（AADK）昌明领养村和昌明领养学校计划推介礼后，对记者这么说。

不过，赛夫丁指出，纳吉目前仍被关押在加影监狱，因为尚未达成有条件特赦的其中一项条件，即缴清5000万令吉罚款。

据媒体报道，纳吉的代表律师沙菲宜日前声称，其当事人已接获国家元首苏丹依布拉欣颁布的居家服刑谕旨，允许他在吉隆坡朗格大使路的住家服刑。