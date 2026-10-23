马大学生乌米乌麦拉在论坛上质问朝圣基金局丑闻，以及为前首相纳吉筹措罚款的活动，引发热议。面对网民的“为参政铺路”指控，尤其是准备加入希盟，她坚定予以否认。

“我说过我不会参政。至少目前不会。”

乌米（Ummi Umairah Bakhit）在KiniTV最新的“Explain Sikit Kini”播客节目中向《当今大马》资深编辑依丝瓦丽（Yiswaree Palansamy）透露，她准备在取得经济学学位后，进入企业界从事公共政策工作。

“我毕业后的规划是进入企业界做公共政策。我不喜欢现在这种备受瞩目的感觉。”

在这集节目中，她与国大学运分子颜汶天也评价了副高等教育部长阿当阿迪的表现。

乌米在最近举行的“2026年国际青年未来领袖峰会”（iFuture 2026）上，当面向前卫生部长凯里与柔佛州务大臣翁哈菲兹提问。她公开批评为纳吉筹款的举动，甚至直言这是她听过最愚蠢的事。

相关视频广泛流传并引发热议后，她在社交媒体上面对骚扰与威胁，阿当阿迪随后发声为她辩护。

虽然承受外界压力，但乌米立场坚定，表明绝不撤回言论，也不会道歉。

无意蹭流量爆红

乌米坦言，不少人总认为像她这样直言不讳的马大学生，最终都会从政。

“我觉得，或许因为我是马大的学生，大家就会觉得我以后会参政。”

“很多人劝我走捷径踏入政坛。但我不想，参政前我还需要积累丰富的经验。”

乌米强调，自己向政治人物提问，绝无蹭流量爆红的意图。

“我提问，因为我具备批判思维。”

“我提问，因为我学经济，而我们在经济学里本就会探讨这类课题。在我看来，这不过是个很简单的问题。”

不满“偶像”凯里答复

乌米表示，自己在论坛举行前就准备好上述问题。

“参加论坛前，我都会仔细研读主讲人的背景和论坛主题。我无意攻击任何政治人物。”

乌米提到，虽然凯里是她的偶像之一，但她对凯里当时的回答感到失望。

“我和网民看法一致，他的回答没有切中要害，根本没有回答问题，只是给出表面的答案。”

“觉得他只是给了一个安全的答案。”

同样地，她对翁哈菲兹的答复也不满意，因为对方只是一味强调政治迫害，避谈她所提出的贪腐问题。

“我问的是捐款给纳吉的人有何理性可言，并不是问纳吉涉及的案件。”

谈到网上对她铺天盖地的骚扰，乌米回应道：“当我说‘最愚蠢的行为’（stupidest act）时，他们却反骂我愚蠢。这恰恰说明我们的文化素养依然匮乏，因为他们根本不理解语境。”

废除大专法仅流于表面？

这集播客节目也探讨了废除《1971年大专法令》（UUCA）的课题。

首相安华于8月15日宣布，政府将废除《大专法令》，赋予学生更大自由。

8月20日，高教部长赞比里表示，政府将成立独立委员会，研究起草替代的新法案《统一高等教育法令》。

8月28日，高教部下令，在《大专法令》正式废除前，即刻冻结所有与言论自由及公开集会相关的公立大学生纪律程序。

然而，乌米与颜汶天质疑这些举措能否真正给予大学生自主权。

“说好的废除《大专法令》在哪里？我们依然受到限制，思想受限，自由也受限。”

乌米补充，安华甚至公开反对让大学生自行选出大学领导层。

8月26日，《新海峡时报》报道，安华表明不支持由学生参与任命院长、副校长或大学高层领导。

据报道，安华强调这类任命仍属政府权责，因为这些职位肩负重任，必须作更全面的考量。

颜汶天直言，这项宣布让他联想到2018年，时任教育部长马智礼同样声称要废除《大专法令》，但仅凭宏大的宣布无法带来实质改变。

“当年虽然删除了第15条文中的部分倒退条款，但法令并未彻底废除。喜来登政变后，废除《大专法令》的进程完全停摆。”

“首相宣布要废除《大专法令》时，我的第一反应是这可能只是政治作秀，或是拉拢青年与学生选票的手段。”

他质疑，安华政府自2022年第15届大选上台至今已近四年，为何偏偏到了此时才做出这项宣布。

给阿当阿迪6分

播客节目中，两位嘉宾也受邀以1到10分，为阿当阿迪担任副高教部长的表现评分。

乌米表示，虽然她对阿当阿迪的整体表现有所保留，但仍能看到对方的努力，包括在国会勇于为学生议题发声。

“我给打他6分。我不认为他声援我，就代表他表现优秀。”

“公众喜欢拿他过去的过往做文章。我认为阿当确实有进步，但还没到满分的程度。”

阿当阿迪也是汉都亚再也国会议员，2013年曾因被控煽动罪名，遭苏丹伊德里斯教育大学（UPSI）勒令停学五年。

当时，他在5月13日的论坛上发表演讲，号召民众上街抗议选举舞弊，因而触犯《煽动法令》被控。

进一步评价阿当阿迪的表现时，乌米举例指出，政府免除符合特定条件的B40群体高等教育基金（PTPTN）债务，正是一种进步。

需展现清晰立场与主张

另一方面，颜汶天根据自己与阿当阿迪打交道的经验，给出了7分。

“我给他扎实的7分。他就任副部长后的第一件事，就是召集各个学生阵线开会。”

“‘大专革新阵线’（Reform IPT）是当时受邀的青年组织与非政府组织之一，我们在交流会上探讨政府采购和招标流程等课题。”

谈及与阿当阿迪的会面，颜汶天表示，当时讨论的建议包括建立“独立专家监督”（IEM）框架。

他也回忆起与这名前公青团团长的另一场会面。在废除《大专法令》的抗议集会上，即便面对学生举红卡喝倒彩，阿当阿迪仍亲自到场接领备忘录。

“出面的不是部长本人，而是他亲自走下来接过备忘录，与我们对话。”

“当我在《刑事法典》第506条文以及《通讯及多媒体法令》第233条文下受调查时，他特地发讯息问候，确认校方是否对我采取行动。”

颜汶天将阿当阿迪视为盟友，但也指出后者受到体制层级的束缚。他认为阿当若要赢得更高的分数，就必须突破限制，在国会强力推动相关议题。

“不论他多么想和我们一样废除《大专法令》，他的权力都无法超越部长。如果今天他想废除，但部长反对，那就行不通。他依然卡在那个位置上。”

“要从7分跨越到10分，他就必须在国会展现自己的立场与主张。”



