首相安华坚称导航应用程序Waze存在安全隐患，表明政府正考虑全面封杀该应用程序。

“Waze课题对我们而言非同小可。首先，其总部设于以色列；其次，根据应用程序的使用条款，若出现任何纠纷，将适用以色列法律。正因如此，我才采取相对积极的行动。”

“此事一刻也不能拖延。有人主张先耐心审视。我认为事实显而易见，使用Waze等同自动将所有讯息双手奉上给以色列。这关乎公共与国家安全，我决不妥协。”

《马新社》报道，安华透露，一旦政府评估完各种替代方案，包括开发性能媲美Waze的本土导航应用程序，随后即可能颁布全面禁令。

他补充，在此期间，政府禁止公务员使用Waze的做法，理应促使民众考虑转用本地开发的替代应用程序。

“即便本地应用程序尚未完善也无妨，我们大可改进。保障安全总好过将国家机密、个人隐私乃至整个国家拱手让给以色列。这很重要。”

“再者，马来西亚是严厉谴责犹太复国主义以色列政权的其中国家。因此，我们的举动自然受到密切监控。我相信，对方从今往后将倾尽影响力来攻击我们。”

承认TuJu存缺陷

然而，本地开发替代应用程序的前景随即遇到瓶颈，大道局所开发的TuJu性能成疑。

受询及针对TuJu的疑虑时，安华坦承TuJu存在缺陷，使用体验可能稍显逊色，惟强调安全考量凌驾一切。

“是的，我收到了大道局的汇报，证实TuJu确实未臻完善。TuJu存在短板是事实。但我至今不解此事为何会引发争议。若争议焦点在于替代应用程序不够灵敏，我认同。”

“但我们的决定绝非争议课题，而是攸关国家安全。外界仍在紧追不舍，委实令人费解。”

“我知道自己正因’鲁莽行事’而招致批评与指责。我想说无妨，若此举给少数人带来了不便，我深表歉意。但在我看来，国家安全永远高过一切。”

安华同时透露，内阁今日在会议上就Waze课题展开了讨论。