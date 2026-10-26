虽然政府否认大马企业涉及印尼林火，但当地环保组织“印尼环境论坛”点名指控19家与马来西亚有关的公司涉嫌，助长了跨境烟霾危机。

印尼环境论坛（Walhi）日前公布调查结果，直接挑战大马政府的说法。种植及原产业部在10月16日声称，经核查，没有任何大马种植公司涉及有印尼林火。

Walhi森林与种植业倡导员乌米（Umi Ma'rufah）引述所发布的《行动者图谱分析：谁是林火幕后黑手？》报告，促请大马政府彻查实地灾情，切勿单凭纸上政策或企业声明便下定论。

她与大马多个环保组织举行线上圆桌会议时指出，Walhi的分析发现，多家大马母公司旗下的特许经营地段内，皆出现活跃热点与林火。

在取得正式回应前，《当今大马》暂不公开这些涉案公司的名称。

SD牙直利（SD Guthrie）是被点名的集团之一，它之前否认旗下子公司在印尼引发林火，强调指控毫无可靠证据。

该公司在10月20日发文告澄清，公开报告声称跟它有关联的公司，但事实上它在这些公司既无股权，也未管理或控制。

文告补充，其救灾团队今年1月至9月共扑灭2411起火患，其中2376起发生在社区土地上。

牙直利亦表示，其印尼子公司米纳玛斯种植（Minamas Plantation）每月耗资约80万令吉，维持一支由1006人组成的67支消防队，并辅以无人机及红外线监测。

不能尽归咎于外部火源

政府发言人法米此前也驳斥针对云顶种植的指控。云顶种植同样名列Walhi的涉案名单，但法米声称火势是从外部蔓延至该公司产业，而且随后已扑灭。

但乌米坚称，依印尼法律，不论火源始于何人，特许经营权持有者皆有防范林火之责。

“因此，只要火灾发生在特许地段内，相关公司就难辞其咎，必须为疏忽承担责任。”

绿色和平印尼分会与泥炭地观察（Pantau Gambut）早前在10月5日指称，卷入林火的20个企业实体中，包括来自马来西亚与新加坡的种植公司。

该组织在报告中指出，根据2026年8月1日至10月1日的烟霾源头数据集，大马种植企业吉隆坡甲洞集团（KLK）旗下的印尼子公司门登查雅沙威柏达纳公司（PT Menteng Jaya Sawit Perdana），名列与火情关联最密切的20家企业之中。

报告提及，早在2019年的一份报告便揭露，这家印尼公司名下的土地便曾发生火灾。

吉隆坡甲洞随后回应称，外界指其印尼子公司涉及的林火，实则源自特许经营范围之外，且已悉数扑灭；集团目前也加大了火情监测与控制力度。

赴新国兴讼追究责任

乌米进一步透露，Walhi准备依据印尼《1999年林业法》第71条，将所有涉案公司告上法庭。该法条赋予公众提起民事诉讼的权利，只要日常生活因污染或森林损毁而受害，便可提告。

她向《当今大马》表示：“Walhi的诉求，在于保障公众享有清新空气与健康环境的权利，索偿林火带来的损失，并向包括企业在内的涉案各方追究法律责任。”

上个月，西加里曼丹的原住民与民间团体联盟，对印尼总统普拉博沃及26名官员提起集体诉讼，控诉政府在预防与应对反复爆发的林火时涉嫌失职。

原告的诉求包括：加强减灾措施、为弱势群体提供免费医疗，以及严惩涉案责任人。

不过，鉴于印尼国内的法律诉讼只能追究当地持有准证的子公司，乌米表示，Walhi已聘请国际法律顾问研拟法律意见书，评估在新加坡提告的可能。

询及是否会在马来西亚采取相同行动时，Walhi活动协调员乌利（Uli Arta Siagian）说：“据我们研究所得，从法律角度而言，在新加坡提起诉讼依然较为容易。”

“若由大马民众在本地提出类似诉讼，门槛会更低。”

乌米指出，新加坡《2014年跨境烟霾污染法令》提供了向母公司及控股公司采取法律行动的机会，但马来西亚目前尚未制定此类法令。

天然资源与环境永续部副部长赛依布拉欣（Syed Ibrahim Syed Noh）于10月13日在国会下议院透露，政府评估了制定《跨境烟霾法令》的可行程度。

但他补充，立法面临的最大阻碍，在于搜集充分证据以溯源烟霾，并锁定幕后责任人。

准备向大使馆呈上报告

乌米也表示，Walhi正着手将关于烟霾及涉案者的报告呈交马新两国驻印尼大使馆，要求两国政府调查设在其境内的母公司。

她更感叹，《东盟跨境烟霾污染协议》缺乏足够的施压手段与效力，既无法有效遏制林火，也难以惩处违规者。

同在现场的巴生前国会议员查尔斯圣地亚哥（Charles Santiago）亦毫不留情抨击东盟，即便烟霾危机反复肆虐，但他们始终流于“只说不做”。

“马来西亚的态度如出一辙——完全是在自欺欺人、全盘否认。”

新闻门户网站《印尼政治》（Politik Indonesia）在10月19日报道，印尼环境部针对涉及林火的22家外资公司采取对付行动，其中9家来自大马。

报道指出，印尼当局在8月26日至9月8日期间，于多省查封了总计6033.85公顷的过火土地，面积相当于约5587座足球场。

“来自马来西亚与新加坡外资名下的产业，占了上述过火总面积的95%，且有79%的火情集中在加里曼丹岛。”



