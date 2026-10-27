马来西亚政府驳斥印尼非政府组织指控，否认马来西亚种植公司涉及当地森林焚烧活动。

原产业部长诺莱妮说明，棕油局（MPOB）监测结果显示，火灾并非源自马来西亚公司所拥有的种植园，而是从其他地区蔓延开来。

他说，棕油局会持续监测，相关公司也须遵守永续棕油圆桌倡议（RSPO）及马来西亚永续棕油认证（MSPO）的规定。

“根据我们通过棕油局收到的报告，至今火势并非始于该种植园，火源在别处，但由于天气过于炎热，火势蔓延开来。不过，火势随后已迅速扑灭。”

他今日是在出席“JELITA开放日—12小时冲刺培训活动”闭幕仪式后，向记者这么说。

昨日，印尼环境论坛（WALHI）声称，21家与马来西亚商业集团有关联或隶属其旗下的公司，涉及今年1月至9月期间当地的森林及土地焚烧活动。

这项发现是WALHI全国执行委员会发布的《谁是火灾幕后推手？》测绘分析报告的一部分。

根据该报告，今年首九个月，卫星数据显示，印尼全国至少记录到3万0927个热点，其中近50%位于油棕种植及林业公司的经营特许区内。

西加里曼丹及中加里曼丹是热点最密集的地区之一，分别有9529个及7141个热点，导致受影响地区的空气污染标准指数达到不健康至危险水平。