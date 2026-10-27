印尼环境论坛（WALHI）指控19家马来西亚关联公司卷入印尼林火，被点名的柔佛机构如今澄清未在马来西亚境外拥有或运营任何种植园。

柔佛机构（JCorp）发表文告说明，自家全资子公司居林公司早在2007年就开始脱售手中印尼企业的股权，相关脱售记录皆录于柔佛机构2008年年报。

其中，居林公司在8月8日售出PT Graha Cakra Mulia、PT Sumber Mahardhika Graha、PT Salonok Ladang Mas、PT Harapan Hibrida Kalbar股权；9月26日售出PT Trimurti Sumbertama股权。

居林公司也在2023年7月6日将持有的PT Tempirai Palm Resources与PT Rambang Agro Jaya的股权全数转让PT Bakung Starch Lestari。

“柔佛机构并未持有上述公司任何股权，亦未参与其日常运营。”

“相关指控不断流传，容易造成误导，让人误以为柔佛机构持有、控制或营运相关公司，进而与林火事件挂钩。”

“作为一家州属企业，这些毫无根据的含沙射影对柔佛机构及柔州政府的名誉造成了严重损害。”

10月16日，马来西亚原产业部宣称，经核查没有任何马来西亚种植公司涉及印尼林火。