砂盟宣布，将在来临砂拉越选举中，上阵全数82个州席。

《马新社》报道，砂盟主席阿邦佐哈里说明，这是砂盟各成员党主席今日开会后的决议。

“选举日期将由选委厘定，我们目前尚不得而知。不过，砂盟已准备就绪。”

他表示，砂盟将静待选委会公布选举日期，再决定下一步行动。

至于砂盟成员党间的选区分配事宜，他透露，各党将按照各自握有的选区，展开详尽磋商。

阿邦佐身为砂拉越总理，早前宣布议会于10月26日解散。

选委会预定于11月6日召开会议，以厘定选举日程。

上届砂拉越选举，砂盟赢得了82席中的76席，而砂团党和行动党各得4席和2席。

不过，随着砂团党2024年解散，全体党员正式转投并入民进党，砂团党旗下3名议员也以集体阵营的形式加入民进党。

而另1名议员，即巴都林当州议员施志豪，则是早在2022年8月宣布退党，转为倾向支持砂盟的独立议员。