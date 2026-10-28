国阵今天在吉隆坡世界贸易中心的拿督翁大厦举行闭门仪式，向马六甲州选候选人移交委任状，但不见马华代表。

根据《MalaysiaGazette》，移交委任状仪式是在大厦第36楼举行，国阵候选人和领袖从今早起就陆续抵达。

出席仪式的马六甲国阵主席阿都拉勿（Ab Rauf Yusoh）在接受媒体询问时更声称，马华的议席分配问题已经“解决”。

他当时面带微笑、轻松地反问：“怎么会还没解决呢？”

此外，巫青团长兼万里茂（Merlimau）州席候选人艾科玛也暗示，相关问题已于今日获得解决。

他与榴梿洞葛鲁容州席候选人莫诺希尔米（Mohd Noor Helmy Abdul Halim）一同抵达时，向媒体比出“OK”手势并眨眼，释放上述讯息。

等紧急会议结果

尽管如此，现场却未见马华候选人出席有关仪式。

根据报道，马华候选人不会出席这场委任状移交仪式，而是等待今日下午2点30分在马华大厦举行的党紧急会议结果。

有关会议预计将讨论马华与国阵协商后，该党在马六甲州选中的议席分配问题。

国阵主席兼巫统主席阿末扎希此前保证，国阵与马华之间的议席分配问题，将通过相关各方协商妥善解决。

抵达拿督翁大厦的彭加兰峇都州席候选人西蒂艾莎向媒体证实，委任状移交仪式于今日举行。

国大党牙力州席候选人纳达拉惹（S. Nadarajah）同样受邀出席今日的委任状移交仪式，并已到场领取委任状。

马华总会长魏家祥早前抗议，马六甲国阵先斩后奏而在未经协商及马华同意即宣布候选人，尤其马华过去竞选的议席据称已分配给其他政党。

阿末扎希昨天表示，魏家祥、国阵总秘书赞比里和阿都拉勿的会面已取得积极成果，马华会照旧在即临的州选中上阵。但是，魏家祥旋即否认说，双方仍待进一步沟通，距离所谓的”成果正面“尚言之过早。