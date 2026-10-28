马六甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满后，这个“蓝色阵营”的三大巨头今日在国会大厦会面，相信是讨论州选议席分配事宜。

根据媒体观察，副首相兼国阵主席阿末扎希、总秘书赞比里以及马华总会长魏家祥，是在中午约12点20分进入国会的议员与行政楼。

此外，阿末扎希也在其面子书专页，上载一张与数人包括这两名领袖的合照，并配上简短图说暗示“会面良好”。

“别担心，一切安好，我们是蓝色阵营。”

然而，迄今未有官方证实这场会面所讨论的事项，或达致的决定。

据了解，马华领导层将于今午在马华大厦召开会议。

国阵擅自宣布引马华不满

甲州国阵在上周六宣布竞逐21个州席的候选人，包括2名马华候选人，即原任马接再也州议员魏喜森及原任吉里望州议员林万锋，惟引起马华强烈不满。

媒体较后引述魏家祥的谈话报道，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由甲州国阵宣布上阵州选的马华候选人。

他指出，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其是马华过去竞选的议席据称已分配给其他政党。

尽管如此，扎希昨日证实，马华将照旧在即临的州选举上阵。