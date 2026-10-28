国阵马华三巨头会面，扎希暗示“蓝营”一切安好
刊载: Oct 28, 2026 4:49 PM
马六甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满后，这个“蓝色阵营”的三大巨头今日在国会大厦会面，相信是讨论州选议席分配事宜。
根据媒体观察，副首相兼国阵主席阿末扎希、总秘书赞比里以及马华总会长魏家祥，是在中午约12点20分进入国会的议员与行政楼。
此外，阿末扎希也在其面子书专页，上载一张与数人包括这两名领袖的合照，并配上简短图说暗示“会面良好”。
“别担心，一切安好，我们是蓝色阵营。”
马六甲州国阵擅自宣布候选人招致马华强烈不满后，这个“蓝色阵营”的三大巨头今日在国会大厦会面，相信是讨论州选议席分配事宜。
根据媒体观察，副首相兼国阵主席阿末扎希、总秘书赞比里以及马华总会长魏家祥，是在中午约12点20分进入国会的议员与行政楼。
此外，阿末扎希也在其面子书专页，上载一张与数人包括这两名领袖的合照，并配上简短图说暗示“会面良好”。
“别担心，一切安好，我们是蓝色阵营。”
然而，迄今未有官方证实这场会面所讨论的事项，或达致的决定。
据了解，马华领导层将于今午在马华大厦召开会议。
国阵擅自宣布引马华不满
甲州国阵在上周六宣布竞逐21个州席的候选人，包括2名马华候选人，即原任马接再也州议员魏喜森及原任吉里望州议员林万锋，惟引起马华强烈不满。
媒体较后引述魏家祥的谈话报道，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由甲州国阵宣布上阵州选的马华候选人。
他指出，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其是马华过去竞选的议席据称已分配给其他政党。
尽管如此，扎希昨日证实，马华将照旧在即临的州选举上阵。
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