随着边境管制与保护机构（AKPS）总监苏海利早前面控，全国总警长莫哈末卡立说，其职务事宜交由警察部队委员会和总检察署研究，过后再寻求国家元首御准。

他指出，由于苏海利的任期为2年，且是国家元首御准任命的合约，因此有待总检察署研究后提呈元首，才采取下一步行动。

他解释，警方将负责苏海利的事务，因为后者是被借至AKPS的警官。

莫哈末卡立今天出席2026年全国繁文缛节改革大会后，接受媒体访问时，如此表示。

在警队服务超过28年的苏海利，是在去年7月1日正式履新出任AKPS总监职。

苏海利早前被控蓄意伤警，内政部长赛夫丁说，其职务安排将交由内政部秘书长及政府首席秘书，根据现有的公共行政条例处理。

目前，苏海利仍在AKPS服务。

AKPS持续运作

另一方面，内政部发文告说，关于苏海利的服务事宜仍在敲定中，该部关注及重视社会大众对此事的看法，并将确保此事按照条例与程序有序进行。

它强调，AKPS持续运作及顺利执行任务，是当局在处理官员服务事宜时的首要考量之一。

它指出，刚成立两周年的AKPS在加强国家边境管制与保护管理方面，扮演重要角色。

它说，有鉴于此，该部将继续优先关注边境安全、事务顺利处理、保护国家收入，以及廉正与纪律。

“确保AKPS持续充分发挥作用，以保障国家安全与主权是内政部的首要任务。”

涉嫌致伤两名警员的苏海利于本月21日在推事庭面对两项控罪，惟他否认有罪并要求审讯。

早前一段广传的视频显示苏海利在吉隆坡国际机场第一航站楼斥责两名人士，苏海利稍后对媒体指出，将交由政府定夺对他采取的行动。