国会报道

教育部表明校园引进人工智能非旨在取代教师；团结部则表示正利用该技术打击网路犯罪。

两名部长今日在国会下议院受到质询，要求说明在各自领域应用人工智能的细节与相关保障机制。

团结部长亚伦阿格表示，政府善用人工智能技术，以及早觉察可能影响族群和谐的隐患。

相关举措包括监察、过滤、侦测涉及王室、宗教、种族课题的敏感内容，进而防止此类言论煽风点火。

他表示，通讯委员会正透过人工智能技术，监测与分析社交媒体上的社会情绪与趋势，同时识别数位伪造的内容，防止虚假讯息流传或引发纷争。

他补充，团结部正加强线上宣导，向公众灌输和谐、相互尊重、团结共处价值观，并聘请社媒网红倡导相关理念。

亚伦阿格是在回应行动党华都牙也国会议员西华古玛的质询，西华古玛要求团结部说明其使用人工智能侦测影响种族和谐隐患的措施，以及透过数位平台向年轻一代传播团结讯息的细节。

“绝不可能取代教师职责”

教育部长法丽娜则是面对土团党马莫国会议员纳支里的质询，要求说明教育部将人工智能融入学校课程的规划。

行动党升旗山国会议员瑟丽娜则是援芙蓉中学合成裸照事件，要求教育部详述如何避免擅使人工智能的学生道德沦丧。

法丽娜表示，尽管人工智能能够协助学生完成作业，但孩子面临人际交往问题时，教师与家长的角色依然不可或缺。

“人类的关怀、爱、判断能力，绝对无法交由机器代劳。”

他强调，校园引进人工智能的过程中，绝不可能取代教师的核心职责。

法迪娜引述教育部自5月8日起生效的《人工智能素养指南》说明，该指南明确规约家长、教师乃至学生自身，皆负有确保安全使用人工智能的责任。

“我们不能让孩子在人工智能时代落后，但也不愿意看到科技进步导致他们过度依赖网路而放弃思考。”

“科技日新月异，惟教育的重任依然不变——我们必须确保孩子掌握思考能力、恪守人文价值，并懂得关怀他人。”

她补充，面向师生的人工智能培训平台DELIMa 3.0，完全是由教育部把控，借此确保整个学习过程遵循应有的伦理规范。