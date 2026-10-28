马来西亚竞争委员会（MyCC）目前正调查510家企业，这些企业涉嫌在涉及公共及私人领域、总值超过30亿令吉的招标中操纵投标。

《马新社》报道，贸生部长阿米占表示，该委员会也建议对18家涉嫌在食品供应及清洁服务招标中操纵投标的企业采取行动，有关招标总值超过1亿830万令吉。

阿米占说，这些招标涉及12个公共领域实体，包括6个部门、3所公立大学、2个州伊斯兰宗教局，以及一个联邦法定机构。

他指，MyCC收集的证据包括企业集中协调及准备投标文件、交换资料（包括建议投标价格），以及企业之间共享财务与人力资源。

阿米占今天在国会下议院惟2027年财案总结时说，在MyCC作出最终决定之前，有关企业获机会提交陈述意见，而MyCC将考虑企业的回应及调查期间收集的证据，再作出最终决定。

“MyCC对58家公司采取执法行动，罪名涉及操纵投标，罚款总额达9849万令吉。”

教育部昨天表示，将调查有关2027年至2029年第二阶段熟食供应服务招标涉及卡特尔或串通行为的指控。若有必要展开进一步调查，该部也准备与反贪会及其他相关当局合作。

电子商务法案料下次提呈

针对拟议中的电子商务法案，阿米占说，该法案将在下一次国会下议院会议提呈，以加强对线上平台及卖家的问责。

他说，拟议法案将聚焦四个领域：消费者保护、平台运营商与线上卖家的责任及消费者的责任、高效的争议解决机制，以及与国际示范法律接轨。

该法案也旨在保护消费者免受不公平贸易行为侵害，并加强对跨境电子商务平台的执法，这些平台直接向马来西亚消费者销售商品及服务。

“这项法案将确立明确的问责机制，以确保线上商业环境公平公正，尤其是对本地商家及消费者而言。

“这包括确保外国卖家及平台运营商符合适当的责任标准，特别是在消费者保护及交易透明度方面。”