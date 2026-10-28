净选盟批评交通部长陆兆福在马六甲州选希盟候选人公布仪式上，宣布向马六甲德士司机发放1000令吉特别财务援助的做法。

净选盟今日发文告指出，此举可能模糊政府官方事务与政党竞选活动之间的界限，进而造成一种印象，仿佛这项援助是由参选政党提供的捐助。

净选盟强调，使用政府收入提供的援助，不应在政治竞选活动中宣传，以免让执政党获得潜在优势。

“用于资助这项援助的特别车牌号码销售收入，属于政府收入，应当用于惠及所有人民的福利。”

“这并非任何政党的资金，不应在竞选活动中宣布或宣传，以让执政党获得优势。”

净选盟也强调，即使有关援助是在全国范围内发放的解释，也无法回答为何向马六甲德士司机提供援助一事，会在希盟公布候选人的仪式上被提出。

此前，首相安华通过2027年财案宣布，政府将分阶段向3万8000名德士司机包括租车司机，发放单次的1000令吉特别援助金。

上周一，马六甲德士司机获得每人1000令吉特别援助金。根据陆兆福，这笔援助来自“H”系列车牌号码的销售收入，该销售总共筹得9121万令吉。这笔收入将用于各项惠民计划，包括MyLesen计划、免费头盔，以及向德士和租车司机提供援助。

陆兆福也说，有关援助通过2027年财案宣布，并将发放给全国各地的德士、租车及校车司机。

李健聪质疑首相政秘活动

与此同时，同心党领袖李健聪今日发文告质疑，首相政治秘书阿兹曼举办的幸运抽奖活动，提供10辆摩哆及100部智能手机作为奖品。

阿兹曼将在马六甲州选中竞选巴也隆布（Paya Rumput）。

“我促请身兼首相政治秘书及希盟巴也隆布准候选人的阿兹曼，说明10月19日至25日举行的‘欢乐马六甲周’（Minggu Melaka Ceria）活动的资金来源。根据宣传材料，该活动以14辆摩哆及100部智能手机作为幸运抽奖奖品。”

“根据保守估算，即使以市场上最便宜的摩哆及智能手机价格计算，单是奖品的价值就估计超过10万令吉，尚未包括活动举办、宣传及后勤费用。”

他指出，根据1954年选举罪行法令第19条文，州议席候选人的竞选开销上限为10万令吉。

他说，即使这项活动的所有开销都被归类为竞选开支，如此高额的奖品仍引发了有关资金来源及举办活动真正目的的严重疑问。

《当今大马》联系阿兹曼，以寻求他对此事的回应。