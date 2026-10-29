总检察长杜苏基昨日召开专门针对金融犯罪的特别小组首次会议，招致同心党共同领袖拉菲兹的非议。

拉菲兹指出，企业黑帮丑闻年初浮出水面以来，相关机构已展开了多项调查。

他质疑道，如今的这项调查，是否旨在掩盖问题，转移公众视线。

文告中，拉菲兹表示，杜苏基所领导的新成立金融犯罪特别调查小组，引发了诸多的疑窦。

其中就包括先前企业黑帮丑闻的相关调查现状，尤其是已提呈内阁、涉及反贪会前主席阿占巴基持股的那份报告。

“调查小组的调查范围是否扩大至涵盖整体金融犯罪，而非仅针对企业黑手党丑闻？

“在多份报告与调查早已完成的情况下，若重启调查，又将白白耗费多少公帑？”

“倘若如首相上周在国会答复中所暗示般，范围将扩展至整个金融犯罪，这是否是意图掩盖企业黑帮丑闻的关键问题，将焦点转移到更广泛的金融犯罪调查上？”

促政府厘清五疑窦

拉菲兹指责道，此举有误导公众之嫌。

他表示，自己监察了所谓政府网军的社媒帐户贴文，显示舆论风向正转至金融犯罪，而非聚焦在企业黑帮丑闻。

他警告安华，如若这确是政府的意图，只会进一步加剧公众对该丑闻的愤怒。

他随之也列出了政府必须厘清的五项疑窦。

其中包括调查安华前幕僚法哈斯涉嫌干预政府与执法机构事务的指控；警方及反贪会等机构据称遭利用以恐吓企业业主与股东，以图利特定人士的指控；商人陈文龙指称有阁员收取950完令吉贿款以平息企业黑帮丑闻的指控。

“鉴于涉案企业丑闻的细节与文件已被广泛报道，若调查能厘清这五项疑窦，理应在法庭呈堂证据支持下提控涉案人士。”

“反之，若这五项疑窦悬而未决，且政府被指动用手段遮掩，其转移公众对企业黑帮丑闻注意力的企图都将徒劳无功。”