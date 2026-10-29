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国会报道 国会下议院议长佐哈里指示首相安华，一周内回应其就企业黑帮课题所发表言论误导国会的指控。

佐哈里今日致函安华，限其在11月5日之前解释相关言论，并提呈支持其主张的证据或文件。

信函说明，此举乃是缘于国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索所入禀的动议。

鲁索10月27日向议长办公室提交动议，指责安华于10月20日的首相问答环节中，就企业黑帮课题上发表误导言论，要求将安华提交国会特权委员会处理。

他表示，安华当时声称，受指控收取950万令吉充当企业黑帮相关纠纷中间人的部长，已就此事采取了法律行动

他表示，自己当时就质疑安华这项说法，而涉事人士随后发表的声明，似乎也与安华的说法相互矛盾。

今日早些时候，鲁索也在国会下议院说明提呈的这项动议。

拉玛南说明没起诉拉菲兹

10月20日，鲁索援引前经济部长拉菲兹在一档播客节目中提出的指控，质问安华有关一名公正党国会议员涉嫌在“企业黑帮”课题上收取950万令吉。

安华驳斥该指控，称这是一项缺乏根据的政治指控，并表示该名部长已针对有关指控采取法律行动。

尽管安华没有点名该部长，但人力资源部长拉玛南此前否认自己就是被指收取款项的公正党国会议员。

拉菲兹当天发文告说，没收到拉玛南发出的任何法律通知，这与安华的说法相矛盾。

两天后，拉玛南在一场记者会上证实，他没有起诉拉菲兹，并挑战拉菲兹若有证据就向当局投报。

随后，拉菲兹表示，他已指示律师起诉拉玛南，并呼吁其他国会议员决定下一步行动，即把首相提交国会特权委员会，以追究对方在国会发表不实言论的责任。



