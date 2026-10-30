除了将对未拖欠陆交局款项提出民事索偿，政府已另外起诉Zetrix AI Bhd全资子公司MyEG，索讨内陆税收局追加征收的3亿5313万令吉所得税。

Zetrix AI昨日向马来西亚交易所报备称，这项税务评估涉及2021年至2023年课税年度，涵盖3亿3310万令吉的转让定价（transfer pricing）和2002万令吉的利息，包括相关罚款。

该公司指出，他们于10月28日接获内陆税收局的来函，信中也通知MyEG，政府已就此事对后者提起民事诉讼。

“MyEG有信心其立场具备充分理据，并将采取一切必要措施维护自身权益，包括在有需要时通过适当的法律途径为自身立场辩护。”

“与此同时，MyEG也已向所得税特别专员提出上诉，挑战上述追加所得税评估，并寻求与内陆税收局友好解决此事。”

未接欠款诉讼通知

在另一份报备文件中，Zetrix AI证实，该公司尚未接获政府就其涉嫌拖欠3亿1400万令吉政府收入和罚款，而可能采取法律行动的任何正式通知。

交通部长陆兆福本周较早前表示，政府有意就此事对Zetrix AI和MyEG采取法律行动，并强调延迟汇缴有关款项，已严重违反协议条款。

陆兆福在国会下议院为2027年财政预算案辩论进行部门总结时也警告，代政府收取的款项不能充作公司的营运资金。

过去20多年来，Zetrix AI一直为陆路交通局提供相关线上服务，包括代该局收取政府收入，并在适用情况下向用户征收便利费及送递费。

警方也于10月13日针对Zetrix AI及MyEG涉嫌未汇缴政府收入一事开档调查。

陆兆福当时表示，两家公司未将5月19日至9月30日期间所收取的3亿1400万令吉款项汇缴给政府。

同心党领袖拉菲兹则于10月20日促请首相安华，说明Zetrix AI财务危机的详情，并认为此事涉及重大公共利益。

这名前公正党署理主席指出，雇员公积金局、公务员退休基金局及Urusharta Jamaah私人有限公司（UJSB）均持有该公司“相当大数量”的股份。

