马六甲州选

选举委员会宣布，共有79名代表政党、联盟及以独立人士身份上阵的候选人，正式确认上阵第16届马六甲州选举的28个州议席。

选委会主席南兰说，希盟竞逐24席，其次是国阵23席、同心党16席及土团党7席。

国盟则竞逐5席，土权党上阵1席，另有3人以独立人士身份参选。

南兰今日召开记者会说：“至于各选区的战情，11席上演直接对垒、11席出现三角战，另有6席陷入四角战。

“按性别划分，候选人分别为65名男性及14名女性。”

最年长66岁最年轻24

他指出，最年长的候选人是代表希盟竞逐直落垵州席的莫哈末嘉化（66岁），最年轻的候选人同样来自希盟，即上阵瓜拉宁宜州席的慕克里苏（24岁）。

他说，2名候选人介于18至29岁、14人介于30至39岁、33人介于40至49岁、22人介于50至59岁，另有8人年满60岁及以上。

他说，在提名结束后，竞选期随即开始，直至11月13日晚上11点59分。

“选委会成立28支竞选执法队，以监督候选人在竞选期间的所有活动。”

“选委会也希望并提醒各方，获准进行的竞选活动须在和谐气氛中展开，并遵守既定法律及条例。”

南兰也祝贺及赞扬所有选举官与团队，在今日顺利完成任务。

“我们也感谢马六甲州政府秘书及其属下机构、大马皇家警察、总检察署、大马报穷局、通讯部、媒体工作者，以及所有直接或间接参与的各方。”

选委会择定11月14日为甲州选举投票日，并于今日提名，提前投票日落在11月10日。



