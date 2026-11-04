【今分析】以简单直接的语言，为你梳理脉络

2024年，教育部长法丽娜严正警告教师：“碰了就得走人”（You touch, you go）。这句多年来不断重申的口号，旨在遏止教师对学生实施性侵及霸凌行为。

然而，《当今大马》通过文件、警方报告及访谈发现，这项承诺与性侵案件实际发生后的处理情况之间，存在明显落差，尤其是在事件未受到公众关注的情况下。

在数起案件中，被指涉及不当行为的教师确实“离开”了原有岗位，但他们可能只是调往另一所学校、暂时休假，甚至获得晋升。

本篇《今分析》将探讨教育部投诉机制存在哪些漏洞、这些漏洞如何在4宗个案中显现，以及相关问题对法律及制度廉正所带来的影响。

实际规定是什么？

“碰了就走人”或许是政策口号，但实际执行起来并没有那么简单。

学校处理针对学生的性不当行为，主要依据教育部2023年发布的一份通令，即《第13号专业通令》（Professional Circular No. 13）。

通令规定，校长必须在24小时内联系学生家长或监护人、向警方报案、记录投诉内容，并向县教育局提呈报告。

如果被指涉案者是教师，校长必须直接向警方报案，并将案件转交州教育局处理。若家长拒绝报案，校长则必须立即援引《刑事程序法典》第107条文，向警方投报。

无论校长是接获投诉，还是通过媒体报道得知案件，都必须立即以保密方式启动处理程序。

通令的问题出在哪里？

问题始于案件转交州教育局之后。

首先，与学校不同，州教育局接获这类案件通知后，并没有明确的处理时限。

其次，通令没有规定必须暂停被指涉案教师的职务，尽管公务员条例早已设有在调查期间暂停职务的机制。

此外，通令也没有禁止在调查期间调职或晋升被指涉案的教师。

再者，通令没有任何指引要求当局在调派教师之前，必须调查该教师过去是否曾被投诉涉及类似行为。

调职属于行政措施，而非纪律处分，因此不必经过纪律处分程序，也不会留下受处分的记录，同时没有上诉机制或独立审查程序。

此外，通令没明文保障举报事件的校方人员，也没有规定当局必须向任何单位汇报调查结果。

与此同时，同一份通令允许校长成立调解委员会，处理家长或相关人士对校方处理案件方式的不满。这意味着在学校层面，被投诉的一方可能参与决定由谁来审理针对自己的投诉。

谁掌握决策权？

《当今大马》审视的个案显示，提出投诉后，关键决策权集中在同一行政体系内的四个层级。

校长负责决定是否呈报投诉，以及如何在校内处理有关案件。

县教育局及州教育局则决定被投诉教师的去向，包括是否将教师调往俗称“候调组”（the pool）的行政岗位，或让他们重返教学岗位。

在最高层，教育总监有权自行决定是否发出调职指令。

这些往往涉及调职、休假或晋升的高层决策，均由个别官员酌情决定，而非交由委员会或专门机构审议。

这些制度漏洞在实际个案中如何显现？

吉打州个案

2024年1月3日，一名五年级学生向辅导教师投诉，指一名资深助教在行政办公室内对她进行言语性骚扰。

学生家长及校方随后向警方报案，并附上相关视频证据。

被指涉案的教师之后被调往另一所学校，后来更获擢升为校长。

与此同时，一名负责学生事务的资深助教，曾根据校长指示撰写事件报告。据报，此人后来因一封匿名投诉信而遭受行政处分，并被指未获透明的调查程序，也没有机会为自己辩护。

柔佛州个案

2024年2月至2025年8月期间，一名11岁女童据称多次遭柔佛州马西（Masai）一所小学的教师性侵。

2025年9月，校方通知家长有关事件时，家长起初并未报警。

这是因为涉案教师据称承诺，等女童年满18岁后便会娶她为妻，而据报一名女警曾协助斡旋这项安排。

女童的母亲后来于2025年11月报警，据称是为了追究该教师是否会履行承诺。

根据这项投诉，县教育局于同年12月将该名教师调往俗称“候调组”的行政岗位，但一个月后又允许他返回原校任教。

直到今年5月，案件在网上广传后，当局才采取行动。该名教师随后被控五项性侵女童的罪名，但他不认罪。

这场幕后协商，以及当局接受教师以“婚姻承诺”作为解决方式的做法，引发外界严重质疑涉事警员的操守。

与此同时，目前尚不清楚校方是否在24小时内呈报事件。校方曾通知家长，并要求他们前往警局报案，但也必须说明是否履行了2023年通令规定的24小时内通报义务。

此外，允许该名教师于2026年1月重返教学岗位的县教育局及州教育局官员，也必须交代作出这项决定的依据。

森美兰州个案

《当今大马》查阅的投诉文件及教育部正式调职指令副本显示，一名师范学院前讲师涉嫌在今年1月至3月期间，通过WhatsApp向多名马来文及英语作为第二语言教学（TESL）课程的学生发送猥亵及带有性骚扰性质的讯息。

受害者通过教育部公共投诉管理系统（Sispaa）正式提出投诉，由特别委员会主导的内部调查随后证实事件属实。

然而，该名讲师既没有被暂停职务，也没有被带上纪律听证会。

相反，该名讲师只是被安排在一间独立房间内“休息”两个月，之后便被调往另一个州属的中学任职，据称这是上级下达的指示。

吉隆坡个案

正如《当今大马》上个月的报道所述，吉隆坡一名46岁的小学教师也在家中开办补习班。他在吉隆坡两间地庭面对六项控状，涉嫌性侵三名11岁男童。

一名警方消息人士指出，该名教师此前在另一所学校任职时，曾有人举报他涉嫌性侵，但由于证据不足，以及联邦直辖区教育局据称不够配合，调查无疾而终。

延伸阅读：隆市男教师涉性侵三男童，当局早知情却敷衍了事？

这对法律及制度诚信有何影响？

柔佛州个案引发了最严重的法律疑问。《2017年儿童性侵法令》并不承认任何形式的同意或结婚承诺，可作为性侵刑事罪行的免责理由。

有关一名警员充当中间人、协助促成这项协议的指控，也引发了外界对其行为的质疑。

所有个案也引发疑问：校方是否在规定时限内通报相关事件。

此外，允许被指涉及不当行为的教师重返校园、调职，甚至获得晋升，其背后的依据也成疑。

同样，据报曾举报吉打州个案的校方人员事后遭秋后算账，这也令人质疑，协助揭发或举报此类不当行为的人，是否获得应有的保障。

《当今大马》已联系相关县教育局、州教育局及教育部官员，以寻求回应。

教长是否正着手解决问题？

尽管媒体曾报道，法丽娜在这类案件引起公众关注后，就纪律处分事宜作出回应，但至今未见她修订相关条例及通令，以加强这类案件的执行与处理机制。