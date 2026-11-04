穆斯林男子阿里夫因为在雪兰莪黑风洞参与大宝森节庆仪式，被判接受为期3个月的信仰改造。

《马新社》报道，被告阿里夫（Aliff Daniel Adli）承认控状后，鹅唛西区伊斯兰法庭法官费沙（Mohd Faizal Habib）裁决如上。

法官指示阿里夫前往位于雪兰莪轰埠的拜特伊曼信仰净化中心（Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman），接受为期3个月的信仰改造。

法官劝告阿里夫忏悔并重返正道，同时强调其罪行严重。

“法庭这项决定不仅要惩罚你，更着眼于能对你产生何种影响，以及你能吸取什么教训。涉及信仰的案件，罚款3000令吉是否足以让你吸取教训？判处监禁两年又是否足够？法庭难以断定。”

“法庭无法断定这些措施多大程度上能助你改过迁善，但法庭考虑了控方的建议。控方援引1995年雪兰莪伊斯兰刑事法法令第54（1）条文提出这项建议，该条文允许法庭下令改造。”

“法庭劝你悔改，因为以物配主（syirik）罪行严重。你必须彻底、真诚地忏悔。忏悔是你与真主之间的事。”

被控参与不当宗教崇拜

控状指出，阿里夫于2024年1月24日晚上9点至11点，在黑风洞一座寺庙内携带其他宗教的物品，参与不当的宗教崇拜仪式。

阿里夫是在上述法令第4（1）条文下受审。一旦罪成，最高可罚款3000令吉、监禁两年，或两者兼施。

此外，法官在判词中劝告阿里夫莫虚度青春，切勿参与自毁前程的活动，应专注于建设自己与家人的未来。

“你所犯下的不是一般刑事罪，而是涉及穆斯林信仰。你生来就是穆斯林，不像新穆斯林才刚开始接触伊斯兰。”

“你18岁时或许在探索事物，但必须懂得界限。以你的年纪，应思考更重要的事，不该做出违背穆斯林身份的举止。”

阿里夫没有聘请律师。他向法庭求情轻判时表示，自己深感悔悟，且目前正照顾刚动完手术的母亲。

他也澄清，面子书流传的照片是2024年的旧照，当时他只有18岁。

“为什么这些照片2024年没上传，偏偏现在才放上网？我不再做违反伊斯兰法或以物配主的事。我变了，也悔改了。所以我恳求法庭，准许我接受宗教辅导。”

阿里夫说到此处，一度哽咽。

不过，伊斯兰检控官再米亚（Zamniazura Mohd Sarin）向法庭陈词时指出，违法行为不论何时发生，依然是罪行；判处改造令实属恰当，可防范被告重犯。

庭审结束后，身穿白衬衫、头戴白帽（kopiah）的阿里夫由雪州伊斯兰宗教局（JAIS）执法人员押送，前往乌鲁音的信仰改造中心，即日起履行3个月改造令。



