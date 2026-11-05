国会报道

2024年至2026年9月期间，共有213名马来西亚人在海外因涉嫌运毒被捕。

内政部副部长三苏安努亚指出，贩毒集团利用高薪工作机会、旅游配套、机票、住宿和酬金等诱饵，让年轻人落入圈套。

“贩毒集团也利用社交媒体、电子商务平台和通讯应用程式进行宣传、招揽顾客，以及进行毒品买卖活动。”

他今日在国会下议院会议口头问答环节，回应伊党哥打峇鲁国会议员达基尤丁的质询，即政府采取哪些综合措施，应对贩毒集团以厚利诱骗青年和大专毕业生充当毒驴，以及不法集团滥用电商平台和线上市场贩卖毒品的最新犯罪手法。

与社媒、快递公司合作

三苏安努亚指出，当局发现的犯罪手法包括使用虚假账号、封闭式和临时通讯群组、无现金支付和电子钱包，以及通过快递服务，采用货到付款和指定地点交货等方式运毒。

他说，内政部通过警队肃毒部，与通讯及多媒体委员会、数码平台供应商和快递公司合作，全天候24小时展开网络情报搜集、监控和调查工作。

根据记录，2025年共有47个账号遭封禁，而今年迄今已有49个账号被封禁。

“此外，我们也加强与金融机构、平台供应商和快递公司的合作，以追查可疑交易、阻断付款和货物运送渠道，并采取‘追查资金流向’的调查方式。”

政府也正研究是否有必要修订《1952年危险毒品法令》第一附表，将已鉴定的新型精神活性物质（NPS）列入管制清单，从而采取更有效的执法行动。

他说，警方将继续加强国际情报网络、数据共享和跨境资产追踪，并强化国家边境关卡的管制，以打击贩毒集团活动。