国会报道

联邦政府强调，在处理东盟成员国之间的跨境烟霾问题时，将继续采取外交优先的方针，而新加坡近期的做法则据称已影响跟印尼的双边关系。

尽管没具体提及新加坡采取的行动，天然资源及环境永续副部长赛依布拉欣今天在国会下议院重申，马来西亚坚持以外交优先的方式处理跨境烟霾问题。

近期，新加坡向数家正接受调查、涉嫌与引发烟霾的火灾有关联的新加坡大型农业公司发出警告。

近期，印尼苏门答腊及婆罗洲的火灾引发严重烟霾，导致周边国家空气品质恶化，甚至发生学校停课及活动取消等情况。