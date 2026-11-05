不效仿新国，政府坚持用外交途径应对跨境烟霾
国会报道
联邦政府强调，在处理东盟成员国之间的跨境烟霾问题时，将继续采取外交优先的方针，而新加坡近期的做法则据称已影响跟印尼的双边关系。
尽管没具体提及新加坡采取的行动，天然资源及环境永续副部长赛依布拉欣今天在国会下议院重申，马来西亚坚持以外交优先的方式处理跨境烟霾问题。
近期，新加坡向数家正接受调查、涉嫌与引发烟霾的火灾有关联的新加坡大型农业公司发出警告。
近期，印尼苏门答腊及婆罗洲的火灾引发严重烟霾，导致周边国家空气品质恶化，甚至发生学校停课及活动取消等情况。
国会报道
联邦政府强调，在处理东盟成员国之间的跨境烟霾问题时，将继续采取外交优先的方针，而新加坡近期的做法则据称已影响跟印尼的双边关系。
尽管没具体提及新加坡采取的行动，天然资源及环境永续副部长赛依布拉欣今天在国会下议院重申，马来西亚坚持以外交优先的方式处理跨境烟霾问题。
近期，新加坡向数家正接受调查、涉嫌与引发烟霾的火灾有关联的新加坡大型农业公司发出警告。
近期，印尼苏门答腊及婆罗洲的火灾引发严重烟霾，导致周边国家空气品质恶化，甚至发生学校停课及活动取消等情况。
哈丽玛建议借鉴新国
针对相关担忧，赛依布拉欣今日告诉国会下议院，马来西亚在处理烟霾问题上的立场与新加坡“略有不同”。
“马来西亚与东盟国家合作的方式，始终强调外交及外交手段的力量。”
“我们认为，新加坡的做法实际上已在印尼与新加坡的双边关系之间造成一些紧张。”
他是在回应伊党加埔国会议员哈丽玛的附加提问时，如是指出。
哈丽玛询问政府，是否愿意借鉴新加坡所采取的“积极主动”措施。
“我们可以采取什么行动，或许与新加坡合作，借鉴他们的做法，以免从零开始？我们能否向他们学习，让双方的努力更加协调？”
根据昨日的报道，新加坡国会已着手加强反烟霾法律，拟赋予当局逮捕权、提高罚款额，并可能对制裁野火引发跨境空气污染的企业。
有关修正案旨在巩固最初于2014年制定的《跨境烟霾污染法令》。不过，《法新社》报道，受限于司法管辖权的障碍，以及难以从海外取证，该法令的执法工作一直面对挑战。
承认AATHP有局限
赛依布拉欣进一步承认，《东盟跨境烟霾污染协议》（AATHP）存在“局限”，因为该协议未提供跨国执法或索取赔偿的机制。
不过，他强调，政府仍视该协议为一项“有意义”的区域合作框架，其基础原则包括协商共识及尊重国家主权。
因此，他说，针对纵火肇事者的执法责任，仍须依据各国的司法管辖权及国内法律处理。
“所以，任何有关引入执法机制或索取赔偿的建议，都必须针对法律层面、司法管辖权、外交关系及科学证据进行全面研究。”
他补充，政府目前的重点是推动能够落实为实际预防行动及执法工作的措施，包括建立“科学外交”（science diplomacy）机制，以及设立可持续烟霾基金。
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