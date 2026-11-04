国会报道

虽遭伊党主席哈迪阿旺批评为“达加尔”手段，土团党布城国会议员拉兹吉丁捍卫签署信任与供应协议（CSA）的立场，并促政府公开协议内容供各界审视。

拉兹吉丁是今日在国会下议院建议公开CSA的内容，以让公众及其他相关方面充分审视协议条款。

“我们正处于（特殊的）政治局势，世界也正陷入战乱，包括伊朗战争、乌克兰战争，以及贸易战。”

“在这样的情况下，距离全国大选不到一年，我们认为，至少为了国家经济和人民的利益，应该签署这项协议。”

拉兹吉丁也是前教育部长。他是在诚信党乌鲁冷岳国会议员沙尼汉赞（Sany Hamzan）针对2027年财政预算案委员会阶段辩论时，起身插话发表上述谈话。

哈迪称为“达加尔”手段

哈迪昨天将CSA比作末日来临前的"达加尔"手段。

“达加尔”是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，类似于基督教版的反基督者，形象极其恶劣。两者都是末日来临前出现、带来欺骗与混乱并与上帝对立的人物，但最终将被回归的耶稣击败。

不过，两者在具体神学细节、起源及描述方面有所不同。

拉兹吉丁与另外5名土团党国会议员、6名前土团党议员（他们此前已表态支持首相安华），以及睦达党麻坡国会议员赛沙迪，于10月29日签署了这项CSA。

根据协议，政府必须提呈两项联邦宪法修正案，一项是限制首相任期，另一项则是拆分总检察长与检控官的职务。

作为交换，参与协议的在野党及独立议员将支持2027年财政预算案及安华政府，直至本届国会任期结束，并获得选区发展拨款。

阿德里冀根据内容辩论

另一方面，亚罗牙也国会议员阿德里今日在马六甲召开记者会时指出，针对政治安排的不同意见，应根据CSA的内容及其影响来展开辩论。

根据《新海峡时报》，他挑战哈迪提出事实与证据，支持其批评，并强调希盟欢迎建设性的批评及公开审视。

“我们尊重你作为宗教及政治领袖的立场。因此，我们希望这场辩论能以应有的严谨态度进行。”

“要辩论一项政治协议，我认为应该先审视文件内容，而不是先扯上世界末日的说法。”

此后，其他各方也纷纷批评哈迪的言论，包括安华的政治秘书卡米。他指出，伊党过去也曾与时任首相依斯迈沙比里领导的政府签署类似的谅解备忘录（MoU）。

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜也质疑哈迪是否知道末日何时降临，并要求哈迪解释为何选择使用这样的字眼，同时强调政治分歧不应以极端言辞表达。