坊间再传前首相纳吉将缴清SRC案罚款，惟其妻子罗斯玛表明对此毫不知情。

这笔5000完令吉罚款为纳吉走出监狱转而居家服刑的唯一障碍，一旦完成缴费，则他们夫妻就能重聚在同一屋檐下。

罗斯玛今日在吉隆坡法庭受询时说明，家人对此一无所知。

“我不清楚，家人不知情，没有人跟我提到这件事。”

其代表律师阿克贝丁打趣道，媒体掌握的讯息似乎比纳吉妻子本人还要丰富。

今日稍早前，《马来西亚前锋报》报道，有人目击纳吉两名代表离开法庭缴费柜台。

不过，各媒体记者均未能核实相关报道。

《当今大马》已联系负责办理缴费事宜的纳吉律师团队，以寻求回应。

此前亦有报道称罚款将于周三清缴，惟消息随后获确不实。

称不清楚筹款进度

罗斯玛表示，自己未曾参与巫统为纳吉发起的罚款筹募活动，亦不清楚相关进度。

他说，此事应该询问巫统总秘书阿斯拉夫。

阿斯拉夫昨日透露，他们尚未凑足缴清罚款所需的金额。

截至9月27日的最新消息，筹款额达到925万令吉。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

不过，即便纳吉今日获准回家，居家服刑的期限恐怕亦是短暂。

10月14日，高庭驳回了纳吉在一马公司刑事案的暂缓执行刑罚申请，意味着除非成功上诉，否则待他在2028年8月23日服完SRC案刑期后，仍须重返监狱服刑。