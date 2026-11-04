早上11点10分更新

媒体传出消息，指前首相纳吉将于今天缴付5000万令吉罚款，而引发外界议论纷纷。

不过，纳吉的一名代表律师向《当今大马》表示，律师团队至今尚未接获纳吉指示，要求缴付有关罚款。

为SRC国际公司案缴付罚款，是纳吉返回家中、以居家服刑方式服完剩余刑期的唯一障碍。

较早前，《新海峡时报》及《每日新闻》引述消息人士报道，纳吉的代表预计将在今天前往吉隆坡高庭缴付罚款。

《当今大马》联系纳吉的律师莫哈末法汉（Farhan Shafee）时，他表示，若最终决定缴付罚款，将由包括他在内的纳吉法律团队负责办理。

“截至目前，我们尚未接获当事人的任何指示。”

巫统：日筹5千至1万

纳吉于2020年因涉及4200万令吉SRC国际公司案，被裁定刑事失信、洗钱及滥用职权罪名成立，最初被判处监禁12年，并罚款2亿1000万令吉。

2024年，时任国家元首苏丹阿都拉行使特赦权，将纳吉的刑期减至监禁6年，罚款也减至5000万令吉。

今年9月，现任国家元首进一步赦免纳吉，允许他以居家服刑方式服刑，条件是必须缴付5000万令吉罚款。

随后，巫统发起筹款活动，协助纳吉缴付罚款。纳吉家人此前表示，他们无力承担这笔5000万令吉的罚款。

截至昨天，巫统总秘书阿斯拉夫（上图）透露，巫统筹款活动每天筹得约5000至1万令吉，跟目标金额仍有段差距。不过，他没透露目前筹得的总额。

上一次公布的筹款数额是在9月27日，当时已筹得925万令吉。

居家服刑SOP仍保密

即使纳吉今天缴付罚款并获准回家，居家服刑的具体条件目前仍不明朗。

纳吉的首席代表律师沙菲宜早前指出，纳吉已收到监狱局有关执行居家服刑的标准作业程序（SOP），但当局要求他对此保密。

据了解，纳吉所适用的居家服刑程序，与政府目前正为拟议中的居家服刑法案草拟的条款有所不同。

不过，即使纳吉今天获准回家，他的居家服刑生活也可能相当短暂。

高庭于10月14日驳回纳吉要求暂缓执行一马公司案的刑罚申请。这意味着，除非他成功上诉推翻有关裁决，否则在SRC案的刑期于2028年8月23日届满后，他仍须返回监狱服刑。