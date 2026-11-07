森州国阵主席加拉鲁丁声明内部并无分裂，旗下全体州议员均主持大臣依斯迈拉欣。

《星报》报道，加拉鲁丁否认森州巫统分裂成三派，分别效忠他本人、依斯迈、冷京州议员阿士纳。

“这是有人试图挑拨领导层之间的关系。”

加拉鲁丁今日与国阵州议员、巫统区部主席开会，依斯迈亦出席了是次会议。

“我从未想过要罢免大臣，但外界仍有传言，指称国阵州议员正试图对他提出不信任动议。”

加拉鲁丁表示，国阵全体州议员在会上表态全力支持依斯迈。

“大家达成共识，确认森州不存在分裂或派系之争。

“我们正专注履行职责，落实国阵与国盟在8月1日州选中获得的人民委托。”

他补充，所有挑拨巫统内部团结的企图必须停止。

例行觐见慕赫力兹

另一边厢，加拉鲁丁也正是自己近期觐见过森州严端慕赫力兹。

“奉召觐见殿下，我定当遵从。”

不过，他说明这仅是例行会晤。

他表示，巫统4月撤回对时任大臣阿米努丁的支持，并非旨在罢黜慕赫力兹的严端职务。

“这完全是部份人士的误会与曲解。”

“我们的立场是致力加强治理，绝不干涉任何涉及王室制度与传统习俗的事宜。”

他声称，巫统向来捍卫这些制度。

至于两名国盟州议员11月6日前往会晤逼宫派所推举的东姑纳扎鲁一事，加拉鲁丁表示毫不知情。

此前，伊党芭蕾州议员卡玛柔里祖安、宏愿党格拉旺州议员丹尼莱斯表示，是次会面仅属礼貌性拜会。