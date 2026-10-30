森州选举落幕至今90天了，但是州议会迟迟未召开。森州大臣依斯迈拉欣坦言，研议中的11月议会尚未取得严端慕赫力兹御准。

他表示，目前正积极争取御准。根据早前规划，州议会预定于11月26日召开，并在11月27日提呈财政预算案。

“（我们）正在努力（争取慕赫力兹御准）。”

“正如我先前所言，大概是11月27日，且看情况如何。”

《阳光日报》报道，依斯迈今日主持米南加保母系社会习俗（Adat Perpatih）嘉年华开幕后，受媒体追问拟定开会日期是否已获慕赫力兹御准。

森州行动党主席阿鲁古玛早前表明，全体在野党议员尚未接获召开州议会的正式通知。

他说，开会日期若获御准，议员必定早就接获通知。

此外，前大臣阿米努丁近日说明，森州议会若迟至2027年2月仍不开会，就会自动解散。

对此，依斯迈表示无法确定，相关事宜须厘清具体法律条文后方能定论。



