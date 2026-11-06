马六甲州选

国阵与国盟联合推出马六甲州选竞选宣言，提出六大核心方向，落实113项倡议，包括每月用水量少于20立方米的家庭可享有免费用水，以及为大马教育文凭和大马高级教育文凭考生提供免费补习班。

马六甲看守首长阿都拉今日傍晚在马六甲国际贸易中心举行的推介礼上指出，这份联合宣言代表两大联盟的共同平台，旨在满足不同背景当地社区的需求。

“这份宣言涵盖房屋、生活成本、教育、就业机会、公共福利、经济发展，以及州属的发展需求。”

有关倡议分为三个落实期限，即首100天、一年及五年。

其他与教育相关的承诺包括，从2027年1月1日起，为新生儿的国家教育储蓄计划（SSPN）账户额外注入100令吉，以及为青年、内容创作者、自由工作者和家庭主妇提供免费的人工智能及物联网培训。

提升基础设施

在基础设施方面，国阵与国盟承诺在100天内，推出由地方政府定期维护沟渠的计划，以减轻突发水灾问题，同时引入智能交通灯系统，改善交通流量。

两大联盟也放眼在未来五年内兴建2万5000个可负担房屋单位，并为在自有土地上建屋的人士提供最高8万令吉的房屋贷款。

在经济发展方面，双方设定吸引300亿令吉投资，以及创造2万5000个就业机会的目标。

这包括为海事工业及数据中心发展新的工业区，以及将两家州政府旗下的子公司在证券交易所上市。

这份宣言以“建设马六甲未来，促进国家繁荣”为主题。

国盟方面由总秘书达基尤丁、宣传主任安努亚以及伊党本同国会议员阿旺哈欣代表出席活动。

值得一提的是，安努亚此前曾担任巫统及国阵总秘书。

没遗漏任何层面

达基尤丁较后受访时形容，这份宣言是两大联盟共同合作制定的可实现计划。

“我认为，没有遗漏任何重要层面。”

“基于这一点，我们有信心，这将为马六甲人民开启新的篇章。”

他也有信心，在国盟与国阵合作下，国盟能赢下所竞选的5席。

马六甲州选竞选活动进入第六天，投票日于11月14日。